Un Posto al Sole Anticipazioni 26 febbraio 2020: Non c'è nulla da fare per Filippo e Serena

Anticipazioni TV

Leonardo sta riuscendo nel suo intento di conquistare Serena. Filippo sta infatti perdendo terreno.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – mercoledì 26 febbraio 2020 – Filippo capisce di aver perso terreno con Serena, a favore di Leonardo. L'Arena ne approfitterà per conquistare la donna che ama? Patrizio è in ansia. Ha paura che un critico culinario sia giunto al Vulcano per recensire la sua cucina. Al ristorante c'è il panico. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Filippo e Serena sempre più distanti in questa puntata di Un Posto al Sole del 26 febbraio 2020

Distanze e incomprensioni sembrano non voler lasciare casa Sartori. Filippo e Serena, dopo un breve riavvicinamento, continuano a remare in direzioni diverse e di tutto questo, si sta approfittando Leonardo. L'Arena non ha mai nascosto il suo interesse per la Cirillo e la crisi matrimoniale tra lei e Filippo, sta giocando a suo favore. Il Sartori non sa più che fare per mostrare alla moglie il suo interesse di rimediare ai suoi errori e potrebbe perdere ogni opportunità di ricucire lo strappo nella sua famiglia.

Un Posto al Sole: Patrizio in ansia a causa di un critico enogastronomico

Al Vulcano Patrizio è in fibrillazione. Il ragazzo è certo che in sala, seduto a uno dei tavoli, ci sia un importante critico gastronomico, venuto appositamente per recensire la sua cucina. È ovvio che per il giovane Giordano sia un'occasione d'oro per far decollare la sua carriera e per non perderla, cerca di spronare i suoi colleghi a far un buon lavoro. Lo staff si mobilita immediatamente per fare bella figura ma la tensione potrebbe giocare brutti scherzi. Si confermeranno tutti all'altezza della situazione o a causa della tensione, andranno nel pallone?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 24 al 28 febbraio 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.