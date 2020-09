Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 25 settembre 2020, Serena ha il risultato del test a cui si è sottoposta e il responso la manda completamente in crisi.

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 25 settembre 2020. Nell'Episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Marina, Fabrizio e Roberto devono decidere come muoversi con le richieste del magnate russo e si attendono colpi di scena imprevisti. Intanto Serena riceve il responso del test che le cambierà la vita e si confida con Giulia. Leonardo cerca ancora di avere un confronto con lei. Renato è in pena per Niko e fa bene a esserle anche perché il ragazzo riceverà una notizia improvvisa che lo turberà ancora di più.

Una dura scelta per Marina in questa puntata di Un Posto al Sole del 25 settembre 2020

Marina, Fabrizio e Roberto ragionano sul da farsi. Per i tre ci sono due opzioni: o lasciar perdere la commissione del magnate russo o cercare di accontentare tutte le sue richieste, anche le più assurde. Non sarà facile prendere una decisione, non se a farne le spese – e drammaticamente – saranno i Cantieri. L'azienda della Giordano rischia il tracollo e sono ancora tutti da svelare i colpi di scena che rischieranno di mettere Marina davvero nei guai.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Serena scopre di essere incinta

A quale test si è sottoposta Serena? Si tratta di un test di gravidanza e la Cirillo, in questa puntata di Un Posto al Sole, scoprirà il risultato: è incinta! Il responso è chiaro e Serena va nel panico. La sua situazione famigliare non è certo delle migliori anche se Leonardo vuole riconquistarla. La ragazza si confiderà con Giulia, a cui svelerà i suoi sentimenti.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Renato in pensiero per Niko

Niko ha il cuore spezzato e non sarà facile ricucire i pezzi. Il matrimonio con Susanna è naufragato e lui ha scoperto che la sua amata fidanzata lo ha tradito con Eugenio Nicotera. Il danno sembra irreparabile e tutti in famiglia sono in pensiero per lui soprattutto Giulia e Renato. I due hanno ragione a essere in pena per il loro bambino. Il Poggi infatti riceverà una notizia improvvisa che lo turberà ancora di più. Di cosa si tratterà?

​Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 21 al 25 settembre 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.