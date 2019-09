Un Posto al Sole Anticipazioni 25 settembre 2019: Mia riabbraccia sua madre

Anticipazioni TV

Mia finalmente sembra felice. La piccola riceve la bella e insperata sorpresa di rivedere sua madre.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 25 settembre 2019, Alex incassa bene la notizia dell'impiego di Anita alla radio mentre Mia riceve una visita inaspettata e piacevole. Fabrizio ha uno scontro con Sebastiano mentre Guido e Mariella affrontano le difficoltà della nuova convivenza. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Mia riabbraccia sua madre in questa puntata di Un Posto al Sole del 25 settembre 2019

Alex ritrova dei momenti di serenità e accoglie con sportività la notizia che Anita ha trovato lavoro alla radio. La ragazza ignora ancora che la Falco e Vittorio abbiano intrapreso una relazione e che il Del Bue si sia fatto affascinare ancora una volta dalla bella Anita. La Parisi è troppo concentrata sui suoi problemi familiari e forse per questo finisce per non accorgersi di nulla. Mia intanto riceve un'inaspettata e piacevole visita. Sua madre Rosaria si presenta all'uscita di scuola in compagnia di sua sorella.

Marina e Fabrizio vicini ma il Rosato nasconde dei segreti in Un Posto al Sole

Fabrizio ha deciso di seguire il suo cuore e di non lasciare che suo zio condizioni l'affetto che prova per Marina. Ecco che lui e la Giordano si avvicinano sempre di più ma nella famiglia Rosato ci sono fin troppi segreti. È così che Fabrizio finisce per scontrarsi con Sebastiano. Guido e Mariella intanto si preparano ad affrontare un'altra dura sfida. Il trasloco dell'Altieri non è infatti stato accolto con il calore che ci si aspettava.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 23 al 27 settembre 2019

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45