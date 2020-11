Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 25 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Rossella trova il coraggio di chiedere la tesi al professor Volpicelli ma qualcuno potrebbe metterle i bastoni tra le ruote.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 25 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai3, Vittorio e Michele finiscono nei guai. La loro trasmissione sul tema dell'inclusione delle minoranze manda in bestia una frangia di esaltati estremisti che decide di prenderli di mira. Niko è furioso con Beatrice. Ha appena scoperto di aver avuto il posto di lavoro allo Studio Leone solo grazie alla sua intercessione. Per questo decide di rivolgersi altrove e sta per ricevere una nuova proposta. Rossella sembra invece tornare alla riscossa. Dopo quanto successo con Clara, la ragazza si fa coraggio per chiedere la tesi al professor Volpicelli.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele e Vittorio nell'occhio del ciclone

La causa per cui tanto si è battuta Giulia sembra aver conquistato anche Michele. La Poggi è riuscita infatti a convincere lo speaker a dedicarsi al tema dell'inclusione delle minoranze e il Saviani ci si è buttato a capofitto. Con lui anche Vittorio, sempre più attento a seguire il suo mentore. I due finiranno però per mettersi in guai seri. La loro trasmissione infatti, indispettisce una frangia di esaltati estremisti, che cominceranno a prendere di mira la radio e i suoi due sventurati rappresentanti.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko furioso con Beatrice

La proposta indecente di Beatrice a Niko si è rivelata diversa da quanto previsto. Il giovane Poggi ha infatti scoperto, con suo grande disappunto, di aver ottenuto il posto allo Studio Leone non per suoi meriti ma solo grazie all'intercessione della Lucenti. Un grave smacco per Niko, che decide di lasciare il lavoro per cercare altrove. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il ragazzo riceverà subito un'altra proposta ma non è dato sapere da chi arrivi e di cosa si tratti esattamente. Sappiamo solo che sarà fonte di ulteriore preoccupazione per la sua famiglia, in pena per il suo futuro e per quello di Jimmy.

Rossella alla riscossa in questa puntata di Un Posto al Sole del 25 novembre 2020

Clara ha partorito e Rossella non può credere di essere stata lei – insieme a Patrizio – ad assisterla e a permettere che tutto andasse per il meglio. Questa novità ha sortito un effetto molto particolare sulla bella Graziani. Aiutare Clara a partorire ha ridato fiducia a Ross sul suo futuro come medico e ora la ragazza sente di essersi finalmente sbloccata. È per questo che si fa coraggio e si decide a chiedere la tesi al professor Volpicelli. Ilaria però è sempre in agguato e rischia di metterle i bastoni tra le ruote anche sul campo professionale. Rossella riuscirà a liberarsi di lei e Patrizio si sentirà ancora minacciato dalla collega della sua ex fidanzata?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 23 al 27 novembre 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.