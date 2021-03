Un Posto al Sole Anticipazioni 25 marzo 2021: Silvia alla riconquista di Michele...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 25 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Silvia pronta a riconquistare il cuore di Michele. Ci riuscirà?

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 25 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, tra Rossella e Patrizio è ormai definitivamente finita. La situazione non è risolvibile e la Graziani deve pensare solo a se stessa e alla sua carriera universitaria. Silvia invece cerca di far pace con Michele e di rinsaldare la loro coppia. Tra Niko e Susanna le cose vanno a gonfie vele. I due vivono dei momenti di grande complicità grazie alla presenza della Picardi nello Studio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella dice addio a Patrizio

La corsa contro il tempo per salvare la sua carriera universitaria, ha fatto capire a Rossella di dover pensare molto più a se stessa. La Graziani deve concentrarsi sulla sua vita e lasciare perdere Patrizio. La loro storia d'amore è arrivata al capolinea e sembra non esserci più alcuna possibilità che i due possano chiarirsi. Ross è determinata ad andare avanti e Silvia e Michele sono fieri di lei. Ilaria invece comincia a preoccuparsi. Ora non più sicura di essersi liberata della sua rivale, la ragazza comincia a sudare freddo.

Silvia alla riconquista di Michele nella puntata di Un Posto al Sole del 25 marzo 2021

Michele è tornato all'improvviso e per Silvia è stato uno shock. La Graziani non può credere di avere un'opportunità per poter riconquistare la fiducia del compagno anche se lo speaker non sembra propenso a concederle neanche un po' di speranza. Eppure la convivenza forzata e la situazione di Rossella, li ha riuniti almeno formalmente. Silvia non ha intenzione di gettare la spugna e vuole riconquistare il cuore dell'uomo che ama. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che per i due ci saranno ancora tante tappe da raggiungere, prima di siglare la pace. C'è quindi possibilità che la coppia più movimentata degli ultimi mesi, trovi finalmente un punto – definitivo – d'incontro?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Tra Niko e Susanna è di nuovo amore

Un'altra coppia è protagonista della puntata di Un Posto al Sole del 25 marzo 2021. Dopo che Niko ha sconvolto Susanna con una proposta inattesa, i due si sono ritrovati a lavorare insieme allo Studio. La loro collaborazione ha permesso che il loro affetto, mai del tutto sopito, uscisse di nuovo allo scoperto. Sembra che i due abbiano ritrovato la complicità ed è arrivato forse il momento di dare una seconda opportunità al loro amore. Chissà però se, dopo i trascorsi, troveranno il coraggio di ritentare quella strada che li avrebbe portati al matrimonio. Di certo ora Jimmy è felice. Ha di nuovo una famiglia unita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 22 al 26 marzo 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.