Un Posto al Sole Anticipazioni 25 marzo 2020: Roberto mette nei guai Filippo. Cos'ha combinato il Ferri?

Roberto prende un'iniziativa che finisce per mettere ulteriormente a rischio il rapporto tra Filippo e Serena mentre Viola scopre la verità su Eugenio.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – mercoledì 25 marzo 2020 - Viola scopre cosa le nasconde Eugenio e decide di sostenere suo marito in questo difficile momento. Il Nicotera intanto prende una decisione molto delicata e che avrà ripercussioni sulla sua famiglia. Vittorio cerca di riportare la pace a Palazzo Palladini mentre Roberto, all'insaputa di Filippo, prende un'iniziativa che potrebbe inasprire i rapporto tra il figlio e Serena. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Viola scopre il segreto di Eugenio in questa puntata di Un Posto al Sole del 25 marzo 2020

Ornella e Raffaele tirano un sospiro di sollievo. Viola ha finalmente scoperto il segreto di Eugenio. Il Nicotera alla fine ha parlato e spiegato alla moglie che la sua decisione di rimanere a Napoli è legata alla pista dei Tregara. La Bruni è sconvolta e spaventata. Il suo consorte rischia davvero grosso ma ha bisogno di tutto l'affetto e il sostegno possibile soprattutto dopo che Eugenio prenderà una delicata decisione, che rischia di mettere in pericolo tutta la famiglia: dedicarsi esclusivamente al boss della famiglia malavitosa.

Un Posto al Sole: Vittorio cerca di riportare la pace nel condominio mentre Roberto combina un guaio

Otello ha scatenato una vera e propria faida all'interno di Palazzo Palladini e ha attaccato Guido e Renato, colpevoli di aver avviato dei lavori alla cantina, senza il suo “permesso”. Proprio il nuovo appartamento di Vittorio e Patrizio è la pietra dello scandalo, tanto che il giovane Del Bue deve intervenire per placare gli animi. Riuscirà Vicky Beef a riportare la pace nel condominio? Intanto Roberto prende un'iniziativa che rischia di mettere ulteriormente a rischio i rapporti tra Filippo e Serena. Cos'ha combinato il Ferri di così tanto terribile da mettere in difficoltà il suo stesso figlio? Non c'entrerà per caso la scelta della babysitter per Irene?

