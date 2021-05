Un Posto al Sole Anticipazioni 25 maggio 2021: Marina torna ai Cantieri!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 25 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3 vedremo che mentre Roberto sta per arrendersi alla sconfitta, Marina torna ai Cantieri più agguerrita che mai!

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 25 maggio 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Roberto ha le spalle al muro. L'alleanza tra Pietro e Alberto sta dando i suoi frutti e il povero Ferri non trova alcuna via di uscita per questa terribile situazione in cui si è cacciato. Il manager è pronto ad alzare bandiera bianca e ad accettare la sconfitta ma qualcuno arriva in suo soccorso! Speranza ha il cuore spezzato. La ragazza non è riuscita a conquistare il cuore di Vittorio e anzi ha capito che la sua presenza sta creando grossi guai a Palazzo Palladini. La ragazza decide di tornare a casa ma il Del Bue la lascerà partire?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto costretto ad accettare la sconfitta

Roberto non ha più scampo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Ferri non ha più chance di salvare i Cantieri ma soprattutto di salvare la faccia. Il manager dei Flegrei ha perso la partita e l'alleanza tra Alberto e Pietro ha dato gli ha dato il colpo di grazia. Il Palladini ha colto l'occasione giusta per vendicarsi di colui che gli ha strappato dalle mani la sua azienda di famiglia e che lo ha costretto a fare delle scelte sbagliate nella sua vita. Roberto Ferri si è quindi ritrovato ad affrontare un nemico dal passato incattivito e pronto a tutto pur di metterlo al tappeto. Abbate sta per cantare vittoria ed è finalmente soddisfatto di aver distrutto il suo rivale e di aver vendicato suo padre. Ma nessuno dei tre contendenti immagina l'arrivo di una vecchia conoscenza di Upas!

Marina torna ai Cantieri! Ecco cosa succede nella puntata di Un Posto al Sole del 25 maggio 2021

Roberto sta per gettare la spugna. Ha tentato di tutto per salvare i Cantieri e ha addirittura pensato di vendere i terreni su cui è stata edificata la sua azienda, per trovare i soldi per rimetterla in piedi. Ma ogni sua mossa è stata anticipata e resa vana da Pietro Abbate, ora alleato con il furioso Alberto Palladini. In Un Posto al Sole Anticipazioni 25 maggio 2021, vedremo però una grossa novità! A Napoli farà ritorno Marina Giordano, pronta a riprendersi i Cantieri Flegrei e a impedire che chiunque metta le mani su quello che lei ha costruito negli anni. Marina dichiarerà guerra all'Abbate e aiuterà Ferri a riprendere in mano le redini della loro attività... insieme! Ne vedremo davvero delle belle. La Giordano non si lascerà di certo scoraggiare da nessuno dei suoi nemici. Lei ha in mente un piano!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Speranza pronta ad andarsene

Vittorio è pronto a partire per Madrid, desideroso di allontanarsi da Speranza e di ricucire il suo rapporto con Alex. Il ragazzo ha deciso di andarsene da Napoli e di provare il tutto e per tutto e questa sua decisione ha aperto gli occhi alla bella e giovane Altieri. La ragazza si è infatti accorta di aver – senza volerlo – esagerato. Non solo non è riuscita a conquistare il cuore del suo cuginetto acquisito ma ha finito per creare non pochi problemi a Palazzo Palladini e alla famiglia Del Bue. Per questo sceglie anche lei di andar via e di tornare al suo paese. Ma come reagirà il buon Vicky Beef a questa decisione inaspettata. Tornerà sui suoi passi?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 21 al 28 maggio 2021.

