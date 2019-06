Un Posto al Sole Anticipazioni 25 giugno 2019: Serena vive un incubo in mezzo al mare

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di martedì 25 giugno 2019, Filippo è partito per lavoro a Londra mentre Serena e Irene accettano di fare una gita con Leonardo. Purtroppo però la piacevolezza della giornata finirà in un modo molto poco piacevole. Vittorio è sempre più confuso tra Alex e Anita. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Una gita inquietante per Serena nella puntata di Un Posto al Sole del 25 giugno 2019

Filippo ha lasciato Napoli alla volta di Londra, per seguire suo padre per lavoro. In sua assenza Leonardo propone a Serena e a Irene di fare una gita in barca. Complice il bel tempo e il meraviglioso golfo partenopeo, la giornata inizia sotto i migliori auspici ma qualcosa turba l'allegria. Leonardo trasformerà la gita in un vero incubo per Serena, che scoprirà dettagli inquietanti sul ragazzo.

Vittorio confuso tra Alex e Anita

Anita ha baciato Vittorio e il ragazzo non ha rifiutato ma ora si sente sempre più confuso: da una parte c'è Anita, la donna che lui ha sempre desiderato e che ora sembra pronta a stare con lui, dall'altra c'è Alex, con cui – da qualche tempo – ha deciso di stare ma che sta diventando un po' troppo asfissiante. Le due ragazze molto diverse tra loro, stanno mettendo a dura prova i nervi del Del Bue, che potrebbe arrivare a prendere delle decisioni abbastanza drastiche.

