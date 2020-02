Un Posto al Sole Anticipazioni 25 febbraio 2020: Alberto pugnala alle spalle Marina

Anticipazioni TV

Alberto approfitta del momento di debolezza di Marina per prendersi la sua rivincita definitiva. Lenorardo conquista punti con Serena mentre Filippo perde terreno.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – martedì 25 marzo 2020 – Alberto non perde occasione per mettere in cattiva luce Marina, gettando fango su di lei. Inaspettatamente Fabrizio prende le sue difese. Leonardo guadagna punti con Serena mentre Filippo perde colpi. Patrizio invece riceve uno scherzo poco gradito e che gli cambierà l'umore. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Alberto approfitta delle debolezze di Marina in questa puntata di Un Posto al Sole del 25 marzo 2020

Le accuse contro Marina si fanno sempre più serrate. Per la Giordano sono momenti molto concitati; l'omicidio di Sebastiano non ha ancora un colpevole e l'imprenditrice – l'ultima a essere stata vista con il Rosato – è per il momento l'unica indiziata. Alberto approfitta di questo momento di debolezza della sua grande nemica, per metterla sempre più in cattiva luce. La reputazione di Marina è già ampiamente compromessa e il Palladini vuole darle il colpo di grazia. Inaspettatamente Fabrizio prende le sue difese, compiendo un gesto di grande altruismo.

Un Posto al Sole: Leonardo vs Filippo. Chi vincerà il cuore di Serena?

Il tentativo di riconciliazione tra Serena e Filippo è naufragato. Leonardo ha interrotto la loro cena e ora sta conquistando molti punti con la Cirillo. Il Sartori invece è "a rischio retrocessione". Complici una serie di sfortunate coincidenze, i due uomini si ritrovano a combattere per il cuore della donna che amano. Intanto Patrizio è vittima di uno scherzo terribile. È vero, a Carnevale ogni scherzo vale, ma per il Giordano si tratta di qualcosa di non gradito e che gli cambia letteralmente l'umore.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.