Un Posto al Sole Anticipazioni 25 agosto 2021: Alberto spiazza Clara con una dichiarazione...

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 25 agosto. Nell'episodio in onda su Rai3, Alberto torna alla carica con Clara e lo fa in modo molto convincente!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 25 agosto 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3 alle 20.45, Patrizio è distrutto. Ha messo in pericolo la vita di Federico e Clara è furiosa con lui. Ornella e Raffaele decidono di dargli una mano in questo momento difficile e di sostenerlo. Intanto Alberto – certo di colpire nel segno – fa un gesto inaspettato nei confronti della sua ex compagna, lasciandola completamente senza parole. Intanto Serena è ancora in vacanza ma non riesce a godersela. È tormentata dal pensiero di Filippo. E fa bene visto che il Sartori sempre più attratto da Viviana e dalla sua leggerezza. Fabrizio si infuria con Alice. La ragazza ha infatti pubblicato sul web il video dello spot.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Ornella e Raffaele rincuorano Patrizio

Patrizio è nei guai sino al collo. Il ragazzo ha messo in pericolo Federico e questo ha scatenato la furia di Clara. La Curcio non si fida più di lui come baby sitter e sta prendendo le distanze pure dalla loro relazione. Il loro amore – appena fiorito – sembra destinato ad appassire. Ornella e Raffaele, da sempre ostili all'intesa tra Patrizio e l'ex cameriera, decidono di fare un passo indietro e di aiutare il loro figlio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che i due cercheranno di stargli vicino, per superare tutti i problemi e riprendere fiducia in se stesso. Ma gli consiglieranno di allontanarsi anche lui dall'ex compagna di Alberto?

Alberto spiazza Clara con una dichiarazione in Un Posto al Sole Anticipazioni 25 agosto 2021

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che l'incidente di Federico aprirà uno spiraglio ad Alberto. Il Palladini approfitterà di questa situazione per tornare alla carica con Clara. Presentandosi alla ragazza come un padre preoccupato, si lascerà andare a una dichiarazione struggente. La Curcio non potrà credere alle sue orecchie. Davvero il suo ex compagno pensa le cose che sta dicendo oppure è solo un tentativo per imbrogliarla ancora una volta? Qualunque sia la risposta a questo quesito, sappiamo che Alberto colpirà talmente tanto nel profondo Clara da minare seriamente le fondamenta della sua relazione con Patrizio. Per il Giordano il tempo stringe. È davvero la fine o c'è ancora speranza per lui e la bella ex cameriera?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Fabrizio furioso contro Alice

Lo spot per rilanciare il pastificio si prospetta un successo. Purtroppo però le cose sembrano andare molto male per Fabrizio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Rosato si accorgerà che Alice ha pubblicato sul web il video del dietro le quinte e andrà su tutte le furie. Come si è permessa la ragazzina? Questo potrebbe essere un grave danno per la sua campagna di marketing. Intanto Serena è sempre più preoccupata. La Cirillo è ancora in vacanza ma non riesce proprio a godersi il momento. Il suo pensiero è sempre a Filippo e al fatto che non riesca a riconquistarlo né a farsi ricordare. La situazione sta degenerando. Il Sartori è intrigato da Viviana ed è sempre più incuriosito da lei e dalla sua leggerezza.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.