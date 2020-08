Un Posto Al Sole Anticipazioni 25 agosto 2020: Una difficile scelta per Filippo...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 25 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Viola è ancora tormentata dal segreto che le ha rivelato Eugenio mentre Clara cerca nuovamente l'appoggio di Giulia e Angela per affrontare le terribili verità sul suo passato. Filippo sta procedendo con la separazione giudiziale e si prevedono forti ripercussioni su Serena e sulle altre persone coinvolte. Cotugno intanto cerca di riconquistare Dolly e si misura con Franco in una sfida indimenticabile.

Viola tormentata dal pensiero di Eugenio in questa puntata di Un Posto al Sole del 25 agosto 2020

Eugenio ha raccontato la verità a Viola e lei, da allora, non riesce a togliersi dalla mente questo incubo. Il terribile segreto che suo marito e Susanna nascondono, rischia di condizionare non solo il suo matrimonio ma la sua intera vita. Anche Susanna è in crisi con Niko e potrebbe decide di annullare le nozze. Le cose torneranno alla tranquillità o sarà il Poggi a prendere la decisione di lasciare la sua futura sposa, che lo ha tradito?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara ko

Clara è ko dopo aver scoperto le terribili verità sul suo passato. La ragazza, per fortuna, può contare sull'appoggio di Giulia e Angela, sempre pronte a toglierla fuori dai guai! La poverina è ancora pesantemente scossa e ancora innamorata di Alberto. Intanto Cotugno cerca di riconquistare Dolly e si misura con Franco in una sfida che si prevede indimenticabile.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Separazione giudiziale tra Serena e Filippo

Filippo ha scoperto il passato scabroso di Leonardo e visto che Serena ha deciso di non aiutarlo e di non tenere lontano Irene da lui, il Sartori ha deciso di procedere alla separazione giudiziale. Purtroppo ora le cose si complicano ulteriormente. Si prevedono infatti forti ripercussioni sia su Serena che su chiunque sia coinvolto in questa assurda faccenda. La Cirillo capirà i suoi errori e deciderà di allontanarsi dall'Arena oppure continuerà per la sua strada, rischiando di perdere la sua bambina?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.