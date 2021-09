Un Posto al Sole Anticipazioni 24 settembre 2021: Manlio rivela un particolare inquietante su Susanna!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 24 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Manlio rivela che un uomo legato al passato di Susanna è tornato in città e potrebbe essere lui l'aggressore.

Vediamo cosa ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 24 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Adele è molto in ansia per sua figlia. Le indagini di Niko e Franco hanno aperto una nuova pista e nel mirino è entrato Mauro. La Picardi non sa come comportarsi. Non solo ha ormai messo in dubbio la relazione con l'infermiere ma non sa come comportarsi con i Poggi. Non è certa infatti che sia una buona idea rivelare di avere una storia d'amore con il Buonocore ma soprattutto se dire o meno che Susanna non aveva per nulla un buon rapporto con lui. Intanto Manlio ha qualcosa da confessare. Il colonnello dà a tutti una notizia sconvolgente su sua figlia: un uomo del passato della ragazza si è rifatto vivo e potrebbe avere qualcosa da nascondere. Serena scopre invece che Filippo e Viviana continuano a scambiarsi dei messaggi. Questo porta a un nuovo faccia a faccia tra lei e il marito, sempre più distante e attratto dalla Carlino.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Adele nasconde un segreto

Franco ha trovato una pista per scagionare Renato. Le sue indagini sono arrivate a Mauro, l'infermiere con cui Adele ha una storia. La Picardi è molto preoccupata. Davvero l'uomo che le sta accanto ha aggredito Susanna e, se fosse così, perché lo ha fatto? Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la donna, oltre ad aver messo in dubbio la buona fede del suo nuovo compagno, comincerà a domandarsi se raccontare o meno a Giulia e Niko della loro relazione. È infatti una notizia bomba! Ma lo è ancora di più il fatto che Susanna e Mauro non andassero per nulla d'accordo. Questo particolare potrebbe risultare molto importante per la risoluzione del caso e per liberare il Poggi da ogni accusa, caduta sulla sua testa. Ma Adele riuscirà a trovare il coraggio per dire tutta la verità o continuerà a nascondere il suo segreto?

Manlio rivela uno sconvolgente particolare su Susanna in Un Posto al Sole Anticipazioni 24 settembre 2021

Mentre Adele deve decidere se rivelare o meno a Giulia e Niko di avere una relazione con Mauro, ora il primo sospettato, Manlio ha qualcosa di molto importante da confessare. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Picardi rivelerà un particolare sconvolgente su sua figlia. Un uomo del passato di Susanna da qualche tempo si è rifatto vivo e potrebbe avere qualcosa da nascondere. Sarà una notizia bomba, ne siamo sicuri, e riuscirà ad aprire diverse altre piste rimaste sino a ora trascurate. Ma la vera domanda sarà questa: chi è questo oscuro personaggio? E sarà davvero lui ad aver fatto male alla giovane Picardi, ancora in coma?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Serena si confida con Marina

Serena ha capito di aver perso completamente terreno con Filippo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Cirillo scoprirà che il Sartori e Viviana continuano a scambiarsi messaggi nonostante la Carlino sia lontana a Tenerife. Insomma il loro rapporto sembra molto solido e per Serena non c'è posto. Dopo l'ennesimo scontro con il marito, la poverina cercherà conforto in Marina. La Giordano è, come lei, molto preoccupata. Ha però un'altra bella gatta da pelare: Fabrizio, sempre più fuori controllo e sulla via dell'alcolismo.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 20 al 24 settembre 2021.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.