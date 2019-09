Un Posto al Sole Anticipazioni 24 settembre 2019: Alex scopre che Anita lavora in radio con Vittorio

Anticipazioni TV

Mentre Mariella e Lollo si trasferiscono da Guido mentre Alex scopre che Anita ha iniziato a lavorare in radio con Vittorio.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di martedì 24 settembre 2019, Mariella e Lollo si trasferiscono da Guido ma il loro arrivo sarà diverso da quanto tutti si aspettavano. Mia scoprirà cosa realmente sta succedendo nella sua famiglia mentre Alex apprende che Anita è stata assunta in radio. Fabrizio invece ha uno scontro durissimo con suo zio, convinto di voler proteggere i segreti della sua famiglia. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Un trasloco dolce – amaro per Mariella e Lollo in Un Posto al Sole del 24 settembre 2019

Guido ha lavorato tanto per permettere a Mariella e Lollo di trasferirsi da lui. Il Del Bue si è occupato personalmente del trasloco e il tutto non senza difficoltà. L'Altieri e il piccolo finalmente possono varcare le porte della loro nuova casa ma le cose andranno diversamente dal previsto. La convivenza sembra infatti nascondere qualche problema e Vittorio non sembra per nulla contento di avere “compagnia”.

Alex scopre che Anita lavora in radio in Un Posto al Sole

Per le sorelle Parisi la situazione sembra essere destinata a complicarsi. Mia apprende cosa sta succedendo alla sua famiglia ed è costretta a modificare il suo comportamento mentre Alex - pressata da Carla - scopre che Anita è stata assunta in radio e che lavorerà fianco a fianco con Vittorio. Fabrizio è invece deciso a seguire il suo cuore e ha uno scontro con suo zio che, al contrario, disapprova la sua relazione con Marina e vuole mantenere i segreti della famiglia Rosato.

