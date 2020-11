Un Posto al Sole Anticipazioni 24 novembre 2020: Patrizio minacciato da Ilaria!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 23 novembre 2020. Nell'episodio in onda su Rai3, Patrizio si sente minacciato da Ilaria e non riesce a liberarsi della ragazza. Intanto Silvia fa un gesto inaspettato.

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 24 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Silvia non sopporta più le continue discussioni con Michele e stressata da questa situazione, fa un gesto completamente inaspettato. Patrizio comincia a sentirsi minacciato dalla presenza di Ilaria mentre Rossella si sente più sicura di sé. Intanto Guido cerca di aiutare Cotugno ma il rimedio escogitato dal Del Bue potrebbe rivelarsi pure peggiore dello stesso male.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Il gesto folle di Silvia

La situazione in casa Saviani – Graziani è ormai diventata ingestibile. I due coniugi non riescono proprio a trovare pace e il fallimento del riconoscimento dei colpevoli in commissariato, ha fatto precipitare la situazione. Michele continua a pungolare Silvia affinché la donna reagisca e gli confessi una volta per tutte cosa le passa per la testa e lei, stressata dalle continue discussioni con il marito, sarà portata a fare un gesto inaspettato. Cosa dobbiamo aspettarci da Silvia? Deciderà di dare un taglio netto alla sua relazione, ormai stanca?

Patrizio minacciato da Ilaria nella puntata di Un Posto al Sole del 24 novembre 2020

Rossella e Patrizio sono di nuovo vicini e hanno scoperto di avere ancora un grande feeling. Sono infatti riusciti, insieme, ad aiutare Clara a partorire senza complicazioni e questo è un grande successo sia per la loro coppia sia per Rossella. Ross sembra infatti galvanizzata da quanto successo e comincerà a sentirsi molto più sicura di sé. Purtroppo per Patrizio non si potrà dire la stessa cosa e non per colpa dell'accaduto ma per Ilaria. La ragazza comincia infatti a far seriamente paura. Il Giordano si sente minacciato dalla sua presenza e non sa come liberarsi di lei, per poter vivere pienamente la sua rinnovata sintonia con la sua ex fidanzata. Ma perché Ilaria insiste così tanto con Patrizio? Ne è davvero così tanto infatuata – e forse è successo qualcosa tra loro – o lo fa solo per infastidire la sua collega?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido e Cotugno combinano guai

Cinzia ci è andata giù pensante e con la sua rivelazione ha mandato Cotugno completamente fuori fase. Guido si affretta ad aiutare l'amico a raccogliere i pezzi e purtroppo deve constatare di essere arrivato troppo tardi e di non essere riuscito a evitare che la Maiori – che lui conosce fin troppo bene – gli facesse del male. Il Del Bue propone a Cotugno un rimedio ma questo potrebbe rivelarsi pure peggiore di quanto sta accadendo all'ingenuo e ricco vigile.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 23 al 27 novembre 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.