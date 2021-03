Un Posto al Sole Anticipazioni 24 marzo 2021: Una corsa contro il tempo. Rossella salverà la sua carriera?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 24 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Rossella cercherà in ogni modo di salvare la sua carriera. Riuscirà a non darla vinta a Ilaria?

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 24 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Roberto si lascia andare a un raro momento di nostalgia. Non è molto consueto che il Ferri si faccia cullare dai ricordi ma gli ultimi tempi sono stati molto duri e sembra che questo sia il suo unico modo di rilassarsi. Intanto Rossella, risvegliatasi dal torpore, comincia la sua corsa contro il tempo per riuscire a finire la tesi e poter raggiungere così i suoi obiettivi. Serena e Filippo invece attendono con ansia i risultati delle analisi del Sartori.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto in preda alla nostalgia

Sono stati dei giorni davvero concitati. Ai Cantieri c'è una pesante aria di malcontento e la presenza di Franco, come nuovo supervisore, non fa altro che acuire il fastidio degli operai. Il Boschi e Roberto si sono alleati. Il Ferri è sicuro che “superfranco” riuscirà a scoprire chi è il responsabile dei sabotaggi nella sua azienda e spera che tutto possa tornare alla normalità. Ma il periodo, immediatamente successivo alla partenza di Marina, è stato molto duro e il manager dagli occhi verdi non può fare altro che lasciarsi cullare dalla nostalgia. Un attimo quasi di debolezza ma necessario per riprendere le forze in questa lunga e dura battaglia.

Una corsa contro il tempo. Rossella salverà la sua carriera? Scopriamolo nella puntata di Un Posto al Sole del 24 marzo 2021

Michele e Silvia hanno fatto di tutto per aiutare Rossella a risollevarsi dalla dura delusione d'amore. Patrizio l'ha tradita e purtroppo sembra non esserci più nulla da fare tra i due. Quello che preoccupa è che Ross ha abbandonato completamente la tesi e ora rischia di non rispettare la data di scadenza per la consegna. La Graziani ha avuto non poche difficoltà per ritrovare la concentrazione giusta ma con l'aiuto dei suoi genitori, ora sembra pronta allo slancio finale. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che sarà una corsa contro il tempo. Riuscirà la bella di Palazzo Palladini a salvare la sua carriera universitaria e a impedire che Ilaria canti vittoria?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Serena e Filippo attendono i risultati delle analisi

Filippo sta male. Ormai è chiaro che i mal di testa sofferti dal Sartori non erano casuali ma nascondevano un problema ben più grave. Lo svenimento del figlio di Roberto, proprio davanti a Irene, ha messo tutti in allarme. Corsi a fare degli accertamenti, Serena e suo marito attendono trepidanti i risultati delle analisi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che quanto verrà svelato dal professor Volpicelli, provocherà una grande preoccupazione nella famiglia Cirillo-Sartori. I due dovranno correre presto ai ripari, prima che sia troppo tardi.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.