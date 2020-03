Un Posto al Sole Anticipazioni 24 marzo 2020: Ornella e Raffaele proteggono Eugenio ma...

Anticipazioni TV

Ornella e Raffaele decidono di mantenere il segreto di Eugenio mentre continua la guerra a Palazzo Palladini.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – martedì 24 marzo 2020 – mentre la guerra scatenata dal ritorno di Otello a Palazzo Palladini, sembra avere fine, Raffaele e Ornella sono molto preoccupati per la decisione di Eugenio di non dire la verità a Viola. Giulia intanto non vuole accogliere alla Terrazza il nuovo amico di Bianca. Vediamo insieme nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Ornella e Raffaele in pensa per Eugenio nella puntata di Un Posto al Sole del 24 marzo 2020

Eugenio ha deciso di non rivelare a Viola la verità sulla sua missione ma così facendo rischia di compromettere il loro matrimonio. La Bruni è infatti furiosa contro suo marito che vuole rimanere a Napoli, secondo lei, per un semplice capriccio. In realtà il Nicotera sta seguendo una pista molto importante e non lascia il capoluogo campano per incastrare il boss dei Tregara. Eugenio ha però necessità di aiuto e per non far naufragare la sua vita di coppia ha chiesto aiuto a Raffaele e Ornella. I due rispettano la decisione del genero ma preoccupati che la situazione degeneri, sono tormentati sul da farsi.

Un Posto al Sole: Bianca ha un nuovo amico mentre prosegue la guerra a Palazzo Palladini

Otello ha fatto ritorno a Palazzo Palladini ma il suo rientro a casa ha causato una vera e propria guerra. Continua infatti la faida condominiale tra il Testa, Renato e Guido, a causa anche dei lavori fatti nella cantina e toccherà ai giovani farsi avanti per sedare questo tragicomico conflitto. Bianca intanto trova un nuovo amico e vorrebbe accoglierlo alla Terrazza. Purtroppo per la piccola, Giulia non sarà per nulla d'accordo. Chi è l'ospite indesiderato a cui tanto si oppone la Poggi?

