Un Posto al Sole Anticipazioni 24 maggio 2019: Droga a Palazzo Palladini

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di venerdì 24 maggio 2019, Patrizio è stranamente sempre più iperattivo e potrebbe fare uso di droghe. Marina riceve il netto rifiuto di Roberto a tornare ai Cantieri ma non si perde d'animo: manderà via Alberto dall'azienda. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda oggi alle 20.45 su Rai3.

Patrizio su di giri in questa puntata di Un Posto al Sole del 24 maggio 2019

Il ritorno a Napoli di Patrizio è stato un successo e il ragazzo può godersi i meritati elogi per il suo lavoro al Vulcano. Il giorno dopo va a trovare il fratello Diego che nota – come tutti – che qualcosa non va. Patrizio è sempre più frenetico e adrenalinico e questa sua iperattività potrebbe nascondere un problema veramente grave. Che il giovane – in Piemonte – abbia iniziato a fare uso di droghe? La sua famiglia è in tensione.

Marina spia ancora Alberto

Alberto è in rapida ascesa alla guida dei Cantieri ma Marina non ha intenzione di lasciarlo fare ancora a lungo. Roberto le ha confermato la sua decisione di restare fuori dalla loro guerra e la Giordano ha incassato il colpo. Decide però di proseguire per la sua strada e di continuare a spiare il computer del AD dei Cantieri, sicura di trovare qualcosa che smascheri le sue menzogne e che lo incastri. Renato invece scopre che Nadia ha mentito ai suoi genitori, intenzionati a raggiungere la figlia a Napoli. Il Poggi non prenderà per nulla bene questa notizia. Ma perché Nadia ha dovuto mentire?

