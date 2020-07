Un Posto al Sole Anticipazioni 24 luglio 2020: Patrizio innamorato!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Ecco cosa ci riserva l'Episodio del 24 luglio 2020.

Vediamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 24 luglio 2020. Nelle trame dell'episodio, in onda alle 20.45 su Rai3, Patrizio non può più nascondere il suo interesse per Clara. Il ragazzo si è infatuato della bella cameriera, incinta di Alberto. Intanto proprio il Palladini è in difficoltà. Eugenio lo ha messo sotto torchio, per avere informazioni su Tregara. Marina, dispiaciuta per gli screzi tra Roberto e Filippo, cerca di trovare un nuovo accordo con Ferri e stavolta riguardo al chartering.

Patrizio innamorato in questa puntata di Un Posto al Sole del 24 luglio 2020

Era dai tempi di Rossella che non vedevamo Patrizio con gli occhi a cuoricino. Ebbene sì il Giordano si è innamorato ma purtroppo di una donna che sembra non degnarlo di uno sguardo. Stiamo parlando di Clara, la bella e fragile ex cameriera di Alberto e incinta proprio del figlio del Palladini. Il ragazzo l'ha conosciuta al pranzo comunitario di Palazzo Palladini e da allora non riesce più a togliersela dalla mente. Ora però le cose si fanno più complicate, visto che il giovane lascia intravedere la sua infatuazione. Che si metta nei guai?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Eugenio non molla Alberto

Alberto è in difficoltà. Eugenio non lo molla un secondo e vuole a tutti i costi spremerlo per scoprire quanto più può su Tregara. I rapporti del Palladini con Mariano sono ormai stati scoperti e il Nicotera non ha certo intenzione di lasciare che il prezioso informatore che ha trovato, si sottragga alla sua investigazione. Alberto però ha paura delle ritorsioni da parte del mafioso. Deciderà quindi di non parlare?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina cerca di far pace tra Roberto e Filippo

Filippo è di nuovo in guerra con suo padre. Il Sartori non ha gradito la scelta del padre di non accettare l'accordo con i Cantieri e ha cercato, invano di convincerlo. Marina si sente in colpa e dispiaciuta cerca di rimediare. Propone a Ferri un altro tipo di patto, stavolta riguardo al chartering. Roberto accetterà queste nuove condizioni e farà pace con suo figlio?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 20 al 24 luglio 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.