Un Posto al Sole Anticipazioni 24 luglio 2019: Un baby sitter particolare per Irene

Roberto fa da baby - sitter a sua nipote Irene mentre Filippo e Serena si godono una giornata in barca. Marina è intanto determinata a prendersi cura di Arturo, suo padre.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 24 luglio 2019, Marina farà di tutto pur di prendersi cura di suo padre mentre Filippo e Serena si godono una giornata in barca senza Irene. La ragazzina viene affidata a un baby – sitter davvero speciale...addirittura sui generis. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Marina determinata a salvare Arturo nella puntata di Un Posto al Sole del 24 luglio 2019

Da quando suo padre ha fatto ritorno nella sua vita, Marina ha intenzione di non separarsene più. La notizia della malattia di Arturo l'ha dunque messa alla prova ma la Giordano non si lascia certo intimidire da nessun tipo si sfida. Il grande ostacolo è però lo stesso Arturo, deciso a non curarsi. Ma con l'affetto di sua figlia che per tutta la vita non ha fatto altro che sperare in una sua ricomparsa, forse cambierà idea. Intanto la direttrice dei Cantieri è determinata a prendersi cura di lui, costi quel che costi.

Roberto baby-sitter d'eccezione in Un Posto al Sole

Giulia ha detto addio a Denis, con il cuore spezzato. È stata una visita devastante e capace di farle cadere ogni certezza sul suo rapporto e sul suo amore. La Poggi sarà inoltre costretta, al suo rientro, a prendere una difficile decisione. Intanto Filippo e Serena, felici del successo del chartering turistico e soddisfatti di aver assunto Patrizio, si godono una giornata in barca da soli. Irene, la loro bambina, viene affidata alle cure di un baby – sitter molto particolare: suo nonno Roberto. Il Ferri sarà in grado di gestire i capricci e l'irruenza della sua nipotina?

