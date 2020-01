Un Posto al Sole Anticipazioni 24 gennaio 2020: Patrizio dichiara guerra a Samuel

Anticipazioni TV

Serena torna a Napoli e fa un incontra piacevole quanto inaspettato. Patrizio dichiara guerra a Samuel.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – venerdì 24 gennaio 2020 – Serena torna a Napoli dopo il suo viaggio a Berlino e fa un incontro piacevole e inaspettato. Arianna soffre per Andrea mentre è guerra tra Patrizio e Samuel. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Un incontro inaspettato per Serena nella puntata de Il Segreto del 24 gennaio 2020

Filippo ha fatto di tutto per recuperare il suo rapporto con Serena ma è stato un buco nell'acqua. La Cirillo ha deciso di lasciare Napoli per un po' di tempo ma è arrivato il momento di tornare a casa. Al suo ritorno, atteso con ansia da suo marito, farà un incontro insapettato e piacevole. Un sospiro di sollievo in questo momento non certamente felice per lei, che deve rimettere in piedi la sua vita al più presto, per amore della piccola Irene e per la sua nuova attività del b&b.

Un Posto al Sole: È guerra tra Patrizio e Samuel

Angela ha avuto un colloquio con la Gagliardi, in cui la maestra di Bianca ha criticato Franco. La Poggi deve prendere una decisione il prima possibile, per risolvere i problemi della sua bambina e non rischiare di portare ulteriori dissapori in casa. Arianna intanto soffre sempre più per la distanza di Andrea, troppo concentrato sulla carriera per pensare a un figlio con lei. Ma il vero dramma si consuma nelle cucine de Il Caffè Vulcano. Patrizio non sopporta il nuovo aiuto cuoco Samuel – sempre più vicino alla Landi, e dubita di poter trovare un accordo con lui. Il giovane chef gli renderà la vita molto difficile.

