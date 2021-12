Un Posto al Sole Anticipazioni 24 dicembre 2021: Patrizio si rifiuta di passare il Natale con la sua famiglia

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 23 dicembre 2021. Scopriamo cosa succederà nella Soap, con le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Patrizio è furioso con la sua famiglia. Raffaele e Ornella non dovevano intromettersi nella sua relazione con Clara. Il ragazzo, deluso, deciderà di non passare il Natale con i suoi e rimarrà da solo al Vulcano. Intanto Silvia e Otello saranno in partenza per Indica mentre a Bolzano si complicherà la situazione per Rossella e Riccardo, ormai tormentati dalla donna del mistero. Vittorio continuerà con il suo piano per allontanare Speranza e sembrerà che sia arrivata l'occasione giusta, visto che l'Altieri è in partenza per tornare a casa.

Patrizio è furioso. Clara ha preso una decisione sofferta, quella di lasciarlo, e lui non riesce a darsi pace. Il fatto che dietro alla scelta della Curcio ci siano i suoi genitori è ancora più difficile da accettare. Per questo motivo, deluso e amareggiato, il ragazzo non vorrà passare il Natale con la sua famiglia. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che lo chef sceglierà di rimanere tutto solo a Il Vulcano e di trascorrervi la serata. Possibile però che né Viola né Diego facciano qualcosa per fargli cambiare idea?

Una donna tiene sotto tiro Rossella. Non sappiamo ancora chi sia ma siamo ormai certi che si tratti di una persona legata al passato di Riccardo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che per la vacanza dei due piccioncini si rivelerà più che mai difficoltosa. La tranquillità che Ross era riuscita a ottenere verrà spezzata via in un attimo. La situazione si farà pesante ma sino a che punto? Intanto Silvia e Otello si prepareranno alla partenza per Indica. La Graziani, alla fine, non passerà il Natale da sola.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Vittorio cercherà di approfittare della partenza di Speranza per “liberarsi” di lei. L'Altieri sta per tornare a casa sua per passare il Natale con i suoi. Il Del Bue penserà che questa sia l'occasione giusta per raggiungere il suo obiettivo ma stavolta Guido e Mariella sembreranno pronti a intervenire. I due avranno molti dubbi sulle decisioni del ragazzo e cercheranno di spingerlo a fare le scelte giuste.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.