Un Posto al Sole Anticipazioni 24 dicembre 2019: Viglia di Natale a Palazzo Palladini ma Angela è in difficoltà

La Vigilia di Natale è finalmente arrivata. A Palazzo Palladini tutti affrontano l'inizio delle festività con allegria e qualche preoccupazione.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – martedì 24 dicembre 2019 – è la Vigilia di Natale e a Palazzo Pallidini si respira aria di festa. Angela deve fare i conti con gli imprevisti del suo lavoro mentre Silvia deve rassegnarsi alla caparbietà di sua madre e di Otello. Guido fa i conti con il suo essere padre mentre Roberto cambia il Natale di Serena. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell’episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Vigilia di Natale a Palazzo Palladini in questa puntata di Un Posto al Sole del 24 dicembre 2019

La notte della Vigilia di Natale ha sempre un’atmosfera magica. A Palazzo Palladini, come ogni anno, si attende questa giornata con trepidazione. Tutti sono pronti a passare le feste in famiglia ma Angela deve fare i conti con degli imprevisti del suo lavoro ma anche con se stessa. Quello che è successo a Carla potrebbe averla condizionata più di quanto si poteva immaginare. Ma è soprattutto il suo rapporto, ultimamente conflittuale con sua madre Giulia, ad averla messa in agitazione.

Un Posto al Sole: Silvia si rassegna alla caparbietà di Teresa

Mentre Otello sta ancora mettendo in difficoltà Serena e i suoi ospiti del b&b, Silvia deve rassegnarsi alla caparbietà di sua madre. Teresa sembra infatti decisa a non cambiare le sue idee anche se la figlia non è d’accordo con lei. Guido invece capisce che i figli, anche se cresciuti, restano sempre dei bambini mentre Raffaele si rende conto, ora che Diego è finalmente fuori dai guai, di avere tutto quello che desidera. Roberto e le sue ide cambiano il Natale alla bella Cirillo. Cosa avrà in mente il Ferri?

