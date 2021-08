Un Posto al Sole Anticipazioni 24 agosto 2021: Patrizio nei guai sino al collo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 24 agosto. Nell'episodio in onda su Rai3, Patrizio deve affrontare le conseguenze delle sue azioni!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 24 agosto 2021. Patrizio si mette nei guai. Una sua disattenzione ha provocato un incidente che ha messo in pericolo il piccolo Federico. La situazione si fa infuocata e la relazione con la Curcio potrebbe incrinarsi. Clara è infatti furiosa così come lo è Alberto, che non si lascerà scappare l'occasione di screditare il Giordano agli occhi della sua ex compagna e di tornare alla carica. Anche Raffaele e Ornella non sono per nulla fieri di come sono andate le cose. Intanto Filippo deve decidere se rispondere o meno alla mail di Viviana mentre lo spot per la pasta di Rosato si rivela pieno di sorprese.

Patrizio nei guai sino al collo in Un Posto al Sole Anticipazioni 24 agosto 2021

Come vi abbiamo anticipato Patrizio ha messo in pericolo Federico. Il ragazzo – inesperto con i bambini – ha avuto una disattenzione che poteva rivelarsi fatale per il piccolo. Questo suo gesto incauto – come ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole – causerà una serie di problemi a catena. Non solo Ornella e Raffaele punteranno il dito contro il loro figlio ma Clara andrà talmente tanto sulle furie da lasciarsi affascinare dalle parole di Alberto. Il Palladini, scoperto quanto successo, non si lascerà scappare l'occasione di screditare il Giordano e di tornare alla carica con la Curcio. La relazione tra Patrizio e Clara sembra quindi destinata a incrinarsi definitivamente. Ma c'è ancora speranza?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo non sa se rispondere a Viviana

Filippo è intrigato da Viviana. Il Sartori ha ricevuto una mail dalla ragazza, di cui non ricorda assolutamente nulla. Il figlio di Roberto ha dimenticato di aver tradito Serena con la Carlino, durante il suo viaggio di lavoro a Tenerife. C'è però qualcosa – in quelle parole scritte in digitale – che lo spinge ad approfondire la conoscenza con questa – per lui – sconosciuta. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che si troverà quindi davanti a un bivio: raggiungere la moglie e Irene al mare o rispondere al messaggio? Cosa farà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lo spot di Rosato è pieno di sorprese

Le condizioni economiche di Rosato sono molto critiche. Il suo pastificio non naviga in buone acque e Fabrizio ha dovuto ricorrere a delle nuove strategie di marketing per rilanciarlo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, dopo aver ingaggiato Sannino, il compagno di Marina si accorgerà che lo spot appena girato sarà pieno di sorprese. E non saranno tutte positive. Ci saranno anche grandi tensioni e nuvole in arrivo.

