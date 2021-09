Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 23 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3 vedremo che la pista seguita da Franco e Niko porterà a Mauro.

Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, le indagini condotte da Franco e Niko hanno portato a trovare una nuova pista. Sia il giovane Poggi che Adele cominceranno a puntare il dito contro Mauro. La Picardi sarà quindi costretta a mettere in discussione la sua relazione con lui, ormai convinta che non sia l'uomo buono e integro che credeva. Intanto Roberto, approfittando di uno strano imprevisto, cerca di riconquistare la fiducia di Marina mentre Serena si rende conto di aver perso. Nonostante Viviana abbia lasciato Napoli alla volta di Tenerife, Filippo non l'ha dimenticata e continua a pensare a lei costantemente.

Adele sospetta di Mauro in Un Posto al Sole Anticipazioni 23 settembre 2021

Franco ha trovato una pista per scagionare Renato. Lui e Niko si sono messi d'impegno per seguire delle strade parallele a quelle della Polizia, convinti dell'innocenza del loro caro. Se non fosse per loro, il povero Poggi sarebbe davvero nei guai. Non che ora non lo sia, visto che Torre lo ha sottoposto a un interrogatorio serrato e lo ha costretto a rivolgersi – il prima possibile – a un avvocato. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che le indagini portate avanti dal Boschi e dallo stesso Niko hanno riacceso le speranze di salvarlo. Nel mirino dei cognati c'è Mauro e i due costringeranno Adele a mettere in discussione la sua relazione con lui. La Picardi comincerà infatti a dubitare che Mauro sia un uomo integro e buono come vuole fare credere. E a peggiorare la situazione ci si metterà il particolare che Susanna non andava per nulla d'accordo con lui!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto alla carica con Marina

I problemi del pastificio hanno reso Fabrizio pericoloso. Il Rosato è sempre più nervoso e irascibile e non sopporta proprio le terribili critiche mosse sia al suo spot che a tutta la sua azienda. Il manager è arrivato addirittura a colpire un giornalista, lasciando Marina senza parole. La Giordano è molto preoccupata per lui e di certo non ama quel lato oscuro, tenuto nascosto da suo marito. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Roberto, approfittando di un altro imprevisto a casa Rosato-Giordano, tenterà di riguadagnare terreno con la sua ex. Che voglia riconquistarla e tornare con lei?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Serena si rassegna. Viviana sta vincendo!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che per Serena è tempo di fare i conti con se stessa e con le delusioni. Filippo ha rivelato perché non vuole tornare con lei e continua a starle lontano. La Cirillo si convince di aver ormai perso terreno. La situazione sembra irrecuperabile. Nonostante Viviana sia lontana da Napoli e sia a Tenerife, il Sartori continua a pensare a lei come unica donna in grado di farlo felice. Insomma pare proprio che il matrimonio tra Serena e Filippo sia arrivato al capolinea e che non ci sia niente e nessuno che possa aiutarli a recuperare quanto perduto.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.