Un Posto Al Sole Anticipazioni 23 settembre 2020: Guai in vista per Patrizio

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 23 settembre 2020, Patrizio ha un nuovo progetto e vuole impressionare Max Peluso ma rischia di rimanere profondamente deluso.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata del 23 settembre 2020. Nelle trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Serena può contare sul sostegno di Giulia che non lascia il suo fianco. La Cirillo è però sempre più stressata dalle vicende legate alla sua traumatica separazione e non riesce a levarsi dalla testa questa faccenda. Intanto Diego comincia a raccogliere le testimonianze dei rider della città, per consegnarle a Michele. Patrizio è invece in ansia da prestazione e costringe il povero Samuel a estenuanti ore di lavoro extra per impressionare Max Peluso... ma potrebbe avere una spiacevole sorpresa.

Giulia in soccorso di Serena in questa puntata di Un Posto al Sole del 23 settembre 2020

La linea dura di Beatrice ha asfaltato Serena e ora la Cirillo, dopo il provvedimento del giudice, deve accettare l'affidamento congiunto di Irene senza poter più fiatare. Un colpo allo stomaco arrivato in un momento molto difficile. Per fortuna Giulia – che intanto sta portando avanti una battaglia contro Marco Modica, il suo truffatore – le sta accanto e riesce a darle il sostegno di cui ha bisogno.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Un nuovo progetto per Diego

Michele ha accolto con grande entusiasmo la nuova idea di Diego. Il Giordano comincia così a raccogliere le testimonianze dei rider della città per consegnarle al Saviani. I due hanno in mente un nuovo programma radiofonico dedicato a questa categoria, molto spesso sottovalutata. Diego vuole fare il giro di Napoli per raccoglierne quante più possibile e per riuscirci impiegherà tutte le sue forze.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guai in vista per Patrizio

Come suo fratello anche Patrizio ha un nuovo progetto per le mani. Il ragazzo vuole rilanciare il Vulcano e ha prima puntato a un programma TV e ora vuole impressionare Max Peluso, tornato nelle Trame di Un Posto al Sole. Il ragazzo si impegnerà notte e giorno, costringendo addirittura il povero Samuel a ore estenuanti di lavoro extra ma purtroppo potrebbe avere una spiacevole sorpresa. Che per il talentuoso giovane chef si prevedano guai?

​Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 21 al 25 settembre 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.