Un Posto Al Sole Anticipazioni 23 ottobre 2020: Lara mette alla prova Roberto...

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 23 ottobre 2020, Lara mette alla prova Roberto per testare il suo reale coinvolgimento. Marco Modica prende di nuovo di mira Giulia.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 23 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Giulia deve subire ancora una volta le angherie di Marco Modica, deciso a tapparle la bocca. La Poggi, turbata da tutto quello che le sta accadendo intorno, avrà una reazione non priva di conseguenze. Intanto Roberto e Lara sono sempre più attratti l'uno dall'altra. La donna vuole però assicurarsi che il coinvolgimento del Ferri sia sincero. Bice invece è determinata a vendicarsi e punta Michele ma Mariella cercherà di evitare che l'amica faccia dei pasticci.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia di nuovo vittima di Marco Modica

Giulia è in pericolo! La Poggi ha deciso di raccontare in radio la sua esperienza, decisa ad aiutare donne come lei a evitare i raggiri online. Ma le sue azioni hanno un duro prezzo da pagare. Marco Modica – furioso più che mai – tornerà a colpirla e stavolta con conseguenze ancora più gravi. Giulia infatti, turbata da quello che le ha appena fatto il suo truffatore, avrà una reazione sconvolgente e che preoccuperà la sua famiglia.

Lara mette alla prova Roberto in questa puntata di Un Posto al Sole del 23 ottobre 2020

Tra Roberto e Lara c'è attrazione. I due alleati contro Marina e Fabrizio, da semplici complici per mettere il bastone tra le ruote alla Giordano, stanno diventando qualcosa di più. Lara però vuole vederci chiaro in questa situazione e vuole testare il reale coinvolgimento del Ferri. Il manager sarà realmente invaghito della bella bionda oppure il suo atteggiamento nasconde in realtà un doppio fine. Quando si tratta di Roberto Ferri tutto è possibile ma chissà se Marina, con il suo innato intuito, riuscirà a capire tutto prima che sia troppo tardi.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Bice vuole vedetta!

A casa Del Bue c'è sempre da combattere! Stavolta Mariella dovrà vedersela con Bice. La simpatica sorella di Salvatore vuole vendetta e prende di mira il povero Michele. L'Altieri dovrà inventarsi ogni cosa per impedire che l'amica si metta nei guai e per spegnere i suoi propositi di guerra. Sembra però che non sarà affatto facile raggiungere questo obiettivo non quando Bice Cerruti è determinata a lasciare il segno.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.