Un Posto al Sole Anticipazioni 23 ottobre 2019: Diego si costituisce

Diego decide di prendersi le sue responsabilità mentre Giulia cerca di dimenticare Denis.

Le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 23 ottobre 2019, ci rivelano che Giulia cercherà di tenersi occupata per non pensare a Denis mentre Diego è pronto ad assumersi le sue responsabilità per aver investito Aldo. Cerruti tiene a distanza Sarti, dopo aver visto i suoi tatuaggi. Ma scopriamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Diego si costituisce in questa puntata di Un Posto al Sole del 23 ottobre 2019

Il giovane Giordano vive ormai da tempo con il senso di colpa. Diego è in ansia per avere investito Aldo Leone - in ospedale in gravi condizioni - e ora vuole prendersi le sue responsabilità davanti ai carabinieri. Il suo gesto ha provocato una serie di reazioni a catena devastanti. Beatrice è stata umiliata da Delia e il giovane Jacopo piange suo padre ancora a un letto, in cui è tenuto in coma farmacologico. Giovanna intanto ha scoperto che l'avvocato Leone tradisce sua moglie e sospetta che la donna, con cui ha una relazione extraconiugale, sia Beatrice. La Landolfi la convoca quindi in commissariato.

Giulia dimentica Denis e Cerruti allontana Sarti in Un Posto al Sole

Angela ha fatto di tutto per far ragionare sua madre e per non farla più soffrire per amore. Denis ha infatti proposto alla Poggi di accettare una relazione aperta e per un momento, Giulia ha pensato di accettare. Ora però, decisa a togliersi dalla mente il suo ex fidanzato, cerca il modo di tenersi impegnata. Cerruti invece, insicuro dopo aver visto i tatuaggio del dottor Sarti, cerca di tenerlo lontano ma alla fine riceve una sorpresa.

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45