Un Posto al Sole Anticipazioni 23 luglio 2021: Vittorio ha un grande segreto da confessare a Guido...

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 23 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Silvia è molto turbata dall'incontro con Giancarlo ed è costretta nuovamente a fare i conti con se stessa, a causa di una telefonata del ragazzo. Samuel ha ottenuto un appuntamento con Speranza e si prepara alla serata mentre Vittorio ha qualcosa di molto importante da rivelare a suo padre Guido. Fabrizio invece continua a nascondere a Marina i suoi problemi lavorativi mentre Roberto deve sostenere Filippo ormai lontano da Serena e Irene.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia di nuovo in crisi a causa di Giancarlo

Silvia sembra non aver dimenticato Giancarlo nonostante la sua buona volontà di dare un taglio alla loro frequentazione, per paura di combinare qualche disastro. Purtroppo però l'incontro con il ragazzo e la successiva sua telefonata la faranno ripiombare nell'ansia. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole non ci rivelano ancora come andrà a finire tra la Graziani e il suo ammiratore. Le cose sembrano però destinate a non trovare una rapida soluzione e il matrimonio tra Silvia e Michele sembra sempre più in bilico.

Vittorio ha un grande segreto da confessare a Guido in Un Posto al Sole Anticipazioni 23 luglio 2021

Samuel è alla riscossa! Stavolta non si lascerà scappare l'occasione di conquistare Speranza e lo farà costi quel che costi. Il ragazzo è determinato a far cedere la giovane Altieri e sembra esserci in parte riuscito. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che l'aiuto chef si preparerà ad affrontare l'appuntamento con la ragazza ma non siamo ancora certi dell'esito che questo tête-à-tête avrà. Sappiamo però che Vittorio, proprio nello stesso periodo, dovrà rivelare al padre qualcosa. Che il giovane Del Bue non debba confessare a Guido di essersi preso una cotta per Speranza? O si tratterà di questioni lavorative? Lo scopriremo molto presto!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Fabrizio nasconde a Marina i suoi problemi lavorativi

Fabrizio ha ricevuto una brutta notizia. I suoi affari non stanno andando per nulla bene e questo particolare rischia di mettere a dura prova il suo rapporto con Roberto ma anche quello con Marina. Il Rosato non vuole che la Giordano lo scopra e continuerà a nasconderle la verità nonostante sappia quanto stia rischiando. Intanto il Ferri deve correre al fianco di suo figlio. Filippo ha lasciato Serena e ha deciso di tornare a casa di suo padre, incapace di continuare con la convivenza forzata con una moglie e una figlia di cui non ha alcun ricordo.

Scopri le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 19 al 23 luglio 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.