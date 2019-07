Un Posto al Sole Anticipazioni 23 luglio 2019: Giulia dice addio a Denis

Anticipazioni TV

Giulia passa gli ultimi giorni con Denis ma ha ormai il cuore spezzato. Raffaele cerca di aiutare Diego cn l'aiuto di Ornella.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di martedì 23 luglio 2019, Giulia si prepara a passare gli ultimi giorni con Denis prima del suo rientro a Napoli mentre Marina passa delle ore di grande complicità con suo padre. La salute dell'uomo però potrebbe peggiorare da un momento all'altro. Raffaele invece cerca di aiutare Diego con l'aiuto di Ornella. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Giulia dice addio a Denis in questa puntata di Un Posto al Sole del 23 luglio 2019

Giulia ha affrontato un disastroso viaggio verso la "felicità". La Poggi ha ormai il cuore spezzato e ha perso qualsiasi certezza nella sua vita e nel rapporto con il suo compagno. Lontana da casa e con i dubbi che la tartassano, passa gli ultimi giorni in compagnia di Denis, pronta a far ritorno nella sua città e tra le braccia della sua famiglia, unico punto saldo rimastole. Marina intanto vive dei momenti idilliaci in compagnia di Arturo, suo padre. Eppure qualcosa potrebbe rompere questo delicato equilibrio.

Raffaele lotta per suo figlio Diego in Un Posto al Sole

Marina ha ritrovato suo padre ma l'uomo è malato e non ha nessuna intenzione di curarsi. La sua salute potrebbe peggiorare da un giorno all'altro e la Giordano teme di doversi separare – stavolta per sempre – dal suo caro genitore. Raffaele è in pena per Diego che, a causa di un amore impossibile, è caduto nel baratro della depressione. Ma un padre premuroso com'è il portiere di Palazzo Palladini, non lascerà che suo figlio si faccia del male e con il supporto di Ornella, cercherà di aiutarlo.

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45