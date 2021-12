Un Posto al Sole Anticipazioni 23 dicembre 2021: Una donna tiene sotto tiro Rossella. Ecco chi potrebbe essere...

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 23 dicembre 2021. Scopriamo cosa succederà nella Soap, con le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: la vacanza di Rossella potrebbe finire molto male. Una donna misteriosa sta tenendo sott'occhio lei e il suo accompagnatore sin da quando sono arrivati a Bolzano. Ma chi sarà? Riccardo sarà stato sincero con Ross? Lara intanto cercherà di sedurre Roberto con una nuova proposta che farà molta gola al Ferri. Clara invece prenderà un'altra decisione sconvolgente. Patrizio rimarrà a bocca aperta invece Otello riceverà da Guido e Renato una bella sorpresa.

Una misteriosa donna tiene d'occhio Rossella in Un Posto al Sole Anticipazioni 23 dicembre 2021

Rossella e Riccardo sono in pericolo? È la domanda che ci assilla da ormai qualche giorno. In realtà siamo molto più preoccupati per Ross, visto che sembra essere lei l'obiettivo della misteriosa donna che sta tenendo lei e Crovi sott'occhio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le vacanze della Graziani potrebbero diventare molto difficili e spiacevoli. Cosa vorrà questa donna ma soprattutto chi sarà? Riccardo ha nascosto qualcosa alla figlia di Silvia e Michele? È per caso sposato o comunque già fidanzato? Lo scopriremo presto ma siamo sicuri che questo oscuro personaggio sia legato in qualche modo all'avvenente medico che ha fatto breccia nel cuore di Rossella.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara cerca di sedurre Roberto

Roberto continua a essere molto nervoso e il fatto che il rapporto tra Marina e Fabrizio stia resistendo alle difficoltà, non fa altro che renderlo ancora più arrabbiato. Il Ferri ha sfogato la sua rabbia contro Nunzio ma l'essersela presa con il Cammarota non ha certo risolto le cose. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Lara si metterà in mezzo. La Martinelli cercherà di sedurre Roberto con una nuova e allettante idea, che non lascerà la sua “vittima” indifferente.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara sconvolge ancora una volta Patrizio

Clara ha preso una decisione sofferta ma necessaria per andare avanti: lasciare Patrizio. Il Giordano non ha accettato questa drastica soluzione ai problemi ed è furioso con sua madre e con suo padre per essersi messi in mezzo in faccende sue personali. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che per lo chef i guai e le arrabbiature non saranno finiti qui. La Curcio infatti farà un'altra strana scelta, che lascerà Patrizio completamente senza parole? Che in questa situazione non c'entri Alberto? Il Palladini riuscirà a convincere la sua ex compagna a passare il Natale in sua compagnia? Intanto Otello riceverà una bella sorpresa da parte di Guido e Renato.

