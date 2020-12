Un Posto al Sole Anticipazioni 23 dicembre 2020: Roberto ha in pugno Marina e i Cantieri

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 23 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Roberto ha acquistato ufficialmente il pacchetto di maggioranza dei Cantieri. Il suo ritorno in azienda modifica completamente la società e i suoi assetti e finisce ovviamente anche per sconvolgere gli equilibri tra Marina e Fabrizio. La loro coppia resisterà all'onda d'urto della situazione? Per Niko e Susanna non c'è nulla da fare. Il Poggi ormai consapevole di questo, prende un'importante decisione sul piano professionale.

Roberto ha in pugno Marina e i Cantieri nella puntata di un Posto al Sole del 23 dicembre 2020

Roberto ha vinto! I Cantieri sono di nuovo nelle sue mani. Il Ferri ha acquistato il pacchetto di maggioranza dei Cantieri e ora la sua leadership sull'azienda è indiscussa. Marina non ha più alcuna chance di poter salvare la sua attività e ha dovuto cedere alle richieste del suo ex marito, pur di non consegnare in mani estranee, il lavoro di tutta una vita. Il ritorno prepotente di Roberto ai Cantieri modifica completamente l'assetto societario dei Flegrei e si appresta a sconvolgere gli equilibri tra Marina e Fabrizio, già duramente colpiti.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Fabrizio non molla

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che Fabrizio non uscirà di scena. Il Rosato tenterà di combattere per i Cantieri ma soprattutto per Marina. Sarà molto curioso e divertente vedere come i due uomini della Giordano torneranno a sfidarsi. Attenzione poi anche al ruolo di Lara. Alla donna non piacerà la vicinanza tra Ferri e Marina e potrebbero crearsi delle situazioni spiacevoli per il nuovo socio di maggioranza dei Cantieri Flegrei. E Alberto? Non temete anche di lui sentiremo ancora molto parlare.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko vicino a un'importante decisione professionale

Niko è sconvolto dalla decisione di Ugo. Il ragazzo si trasferirà a breve a Milano insieme a Cristina, la sua fidanzata, e lascerà quindi lo Studio Navarra. Il Poggi deve trovare al più presto una soluzione per questo nuovo problema. Si fanno largo le ipotesi: Niko prenderà in gestione lo Studio oppure cercherà lavoro altrove? Qualunque sia la sua decisione, le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il giovane prenderà un'importante decisione sul piano professionale.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 21 al 25 dicembre 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.