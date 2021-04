Un Posto al Sole Anticipazioni 23 aprile 2021: Raffaele e Silvia in pena per la salute di Michele

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 23 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Raffaele e Silvia notano che la permanenza forzata in casa sta distruggendo il povero Michele.

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 23 aprile 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Franco continua a indagare sul caso Gargiulo mentre Roberto riceve la spiacevole visita di Pietro Abbate. Cosa vuole da lui questo losco uomo d'affari e perché ha così tanto desiderio di vendetta nei suoi confronti? Intanto Silvia e Raffaele sono molto preoccupati per Michele. Il Saviani non riesce più a sopportare di non avere un lavoro e la forzata permanenza a casa lo sta mettendo a dura prova. Speranza torna a Napoli e Guido è felice di rivedere la sua nipotina. Il Del Bue si affretta però a metterla in guardia: non dovrà mai più mentire alla sua famiglia. Samuel è felicissimo di rivedere la bella Altieri per cui ha ormai perso la testa.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Franco indaga sul caso Gargiulo mentre Roberto...

I Cantieri sotto sequestro! È questa la grande paura di Roberto dopo il terribile incidente di cui è stato vittima Ernesto. Il Gargiulo ha pagato caro il suo voltafaccia nei confronti di Pietro e Biagio e ora i Flegrei rischiano di dover chiudere i battenti. Franco non ci sta e, come promesso, vuole a tutti i costi risolvere gli enigmi che tormentano da giorni l'azienda nautica. Si rimette così a indagare, certo di trovare qualche indizio per smascherare il vile sabotatore. Il Ferri intanto di ritrova faccia a faccia con Pietro Abbate. È ormai chiaro che l'uomo d'affari ce l'abbia con lui e che intenda vendicarsi di lui. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole non sono ancora chiare in merito alla vera identità del nuovo nemico di Roberto ma si ipotizza che sia qualcuno venuto dal passato, pronto a distruggerlo per sempre.

Raffaele e Silvia in pena per la salute di Michele, ecco cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole del 23 aprile 2021

Da quando Michele è tornato a Napoli le cose non sono state più quelle di una volta. Il Saviani si è infatti ritrovato senza un lavoro e con tanta voglia di rimettersi in gioco. Il suo licenziamento da Radio Golfo 99 rischia di costargli tutta la carriera. E se all'inizio pensava di risolvere presto tutti i suoi problemi, ora teme di non riuscire davvero a sbarcare il lunario. Silvia e Raffaele notano tutta la sua preoccupazione e sono in pena per lui. La permanenza forzata in casa rischia di mandare completamente in panne lo speaker e inizia a dare qualche segno di cedimento. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole non ci danno ancora buone notizie in merito. Pare che Michele sia destinato ancora a brancolare nel buio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel felice per il ritorno di Speranza

Speranza fa ritorno a Napoli. La ragazza sembra proprio essersi affezionata a casa Del Bue e anche Guido non può fare a meno di essere felice che la sua nipotina acquisita sia tornata ma intende mettere le cose ben in chiaro con lei: non deve più mentire alla sua famiglia, una bugia basta e avanza. La ragazza deve cambiare regime se vuole restare insieme a sua zia e al suo buon zione. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole non ci rivelano come Vittorio prenderà questo inaspettato e repentino rientro ma sappiamo di sicuro che Samuel, ormai cotto a puntino, sarà molto felice di imbattersi nella bella Altieri in un modo del tutto insolito.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 19 al 23 aprile 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.