Un Posto al Sole Anticipazioni 22 settembre 2021: Franco ha una pista per scagionare Renato!

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 22 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Giulia è più che mai decisa ad aiutare Adele e ora si prepara ad affrontare faccia a faccia Manlio. Intanto Franco ha trovato una pista che potrebbe aiutare sia lui che Niko a scagionare Renato. Si risolverà finalmente il mistero dell'aggressione ai danni di Susanna? Il vero colpevole uscirà allo scoperto? Silvia invece, distratta da Giancarlo, finisce per dimenticare un appuntamento a cui Michele teneva tantissimo mentre Mariella osserva con soddisfazione come l'intervento di Alberto abbia fornito a lei e Guido un'opzione per ottenere un risarcimento maggiore rispetto a quello calcolato dalla loro assicurazione. Il Del Bue si convincerà a lasciare che il Palladini si occupi dei loro affari?

Franco trova una nuova pista per scagionare Renato in Un Posto al Sole Anticipazioni 22 settembre 2021

Giulia è corsa in aiuto di Adele. Ha giurato all'amica di proteggerla dal suo ex marito e di non permettergli mai più di interferire nella sua vita. La Poggi è come sempre determinata a portare a termine le sue promesse e si prepara al faccia a faccia con Manlio. Non sarà semplice affrontare il Picardi! Ma nella puntata di Upas del 22 settembre non ci si fermerà a questo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci hanno mostrato Niko e Franco in soccorso di Renato. I due sono più che mai convinti che sia necessario seguire una strada parallela a quella della Polizia. E in effetti il Boschi – con questa nuova azione – troverà una pista investigativa che potrebbe rivelarsi molto utile per risolvere il mistero sull'aggressione di Susanna e per scagionare il povero Poggi. Ma riuscirà a ottenere tutte le prove del caso e a convincere gli inquirenti che le loro indagini hanno portato alla persona sbagliata?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia dimentica un evento importante per Michele

Attenzione anche alle novità sul triangolo amoroso formato da Michele-Silvia-Giancarlo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci hanno già rivelato che la Graziani ha ormai perso la testa per il suo cliente e che con lui ha ormai intessuto una relazione extra matrimoniale. Ma la news sta nel fatto che Silvia – talmente tanto presa dalla situazione – si dimenticherà di un appuntamento molto importante per Michele. Questa disattenzione riuscirà a scuotere il Saviani dal suo torpore e a fargli capire che qualcosa sta turbando sua moglie e la sta allontanando da lui? Gli spoiler ci fanno intendere che alla fine di questa settimana qualcosa cambierà!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido stupito da Alberto

In un altro appartamento di Palazzo Palladini, continuano le liti tra Guido e Mariella. I due hanno cominciato a discutere animosamente sull'accettare o meno l'aiuto di Alberto. Il Palladini si è infatti offerto di aiutare i due nella causa per il risarcimento e con grande soddisfazione dell'Altieri – era lei che spingeva per accettare il suo sostegno – suo marito deve ammettere che Alberto ha trovato una buonissima soluzione per loro. È infatti riuscito a ottenere l'opportunità di avere una cifra maggiore rispetto a quella proposta dall'assicurazione. Guido dovrà quindi decidere se dare retta ai consigli di Mariella oppure rimanere fedele alla sua opinione sul suo vicino di casa, che di certo non ha mai dimostrato di essere amorevole nei loro confronti.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 20 al 24 settembre 2021.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.