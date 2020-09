Un Posto Al Sole Anticipazioni 22 settembre 2020: Serena costretta a un passo molto doloroso...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 22 settembre 2020, Serena si lecca le ferite ed è pronta a fare un passo molto doloroso mentre Cotugno finisce tra le grinfie di Cinzia.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole, per la puntata di martedì 22 settembre 2020, in onda alle 20.45 su Rai3. Nelle trame dell'episodio, Serena è costretta a rispettare il provvedimento del giudice e, distrutta da quanto successo, è pronta a compiere un passo molto doloroso. Giulia intanto è pronta a fare il grande passo contro l'uomo che l'ha truffata mentre Marco Modica, alias Marcello, si presenta in commissariato per dare la sua versione dei fatti. Cinzia intanto capisce di aver trovato in Cotugno una gallina dalle uova d'oro e cerca di circuire il vigile.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Serena pronta a compiere un passo molto doloroso

Beatrice ha asfaltato Serena in tribunale. La Cirillo ha perso la custodia di sua figlia e ora Irene è affidata alle cure solo di Filippo. Una brutta botta per Serena, che non ha potuto fare nulla per impedire che il suo ex marito vincesse la causa per la separazione giudiziale e ora è completamente distrutta. Per questo motivo sembra pronta a compiere un passo molto doloroso, che potrebbe condizionare completamente la sua vita... per sempre. Ma di cosa si tratta? Cosa ha intenzione di fare?

Giulia affila i coltelli ma Marco Modica ha altro in mente in questa puntata di Un Posto al Sole del 22 settembre 2020

Giulia ha rotto ogni indugio: procederà con la denuncia. La Poggi ha vinto ogni remora ed è pronta a portare in giudizio Marcello, o meglio Marco Modica. Il truffatore le ha tentate tutte per convincere la sua “vittima” a non procedere in giudizio ma, nonostante un iniziale tentennamento, non è riuscito a ottenere quello che voleva. Insomma Giulia affila le armi e spera che l'uomo che l'ha così vilmente ingannata, paghi per le sue colpe.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Cotugno tra le grinfie di Cinzia

Cotugno si sta mettendo nei guai! Senza saperlo il vigile ha accolto nella sua casa, un pericolo inquilino: Cinzia Maiori. La peperuta ex fidanzata di Guido, sempre in mezzo, ha preso possesso dell'appartamento e si è subito accorta che il vigile è una vera e propria gallina dalle uova d'oro. Ebbene sì, la Maiori ha l'occhio punto e farà in modo di circuire il suo padrone di casa, per mettere le mani sulla sua ricchezza.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.