Un Posto al Sole Anticipazioni 22 ottobre 2021: Filippo sconvolto da Serena. Ecco perché...

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 22 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Serena è furiosa con Filippo. La Cirillo è convinta che suo marito sia tornato a occuparsi della sua famiglia, solo per senso di dovere. Il Sartori non capisce il perché di tanto astio da parte della sua compagna. Dovrebbe essere felice e invece è scontenta e nervosa. Rossella intanto, scoperto che sua madre tradisce Michele, è in grande difficoltà. Non sa infatti che pensare di questa situazione assurda. Silvia invece vive un momento di forte tensione con Giancarlo mentre Adele capisce che liberarsi di Mauro non sarà per nulla semplice.

Filippo sconvolto da Serena in Un Posto al Sole Anticipazioni 22 ottobre 2021

Filippo ha deciso di dedicarsi alla sua famiglia. Anche se non ricorda né Serena né Irene, ha deciso che la cosa giusta da fare è quella di ricucire il rapporto con loro. Del resto i momenti di intimità passati con sua moglie, hanno sortito un certo effetto nel suo cuore. Ma nonostante questa decisione, Serena non sembra per nulla felice anzi ce l'ha proprio con lui. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Sartori è piuttosto sconvolto da questa strana reazione. Era infatti convinto di rendere felice la sua compagna, non certo di subire il suo astio. Filippo non sa però che Serena è convinta che suo marito sia tornato da lei e dalla loro bambina solo per senso del dovere. Questo ovviamente non la può rendere felice e la lascia ancora molto ma molto incerta sul da farsi.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella sconvolta dal tradimento di Silvia

Silvia è stata scoperta! Rossella ha purtroppo visto quello che non doveva e ora le cose sono molto più complesse di prima. Ross non sa proprio cosa pensare. Come ha potuto sua madre tradire Michele e perché? Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la ragazza farà molta fatica ad accettare quello che sta succedendo e non sarà di certo facile tornare alla vita di prima. Stessa cosa varrà per Silvia. Ormai senza più difese, la Graziani affronterà un momento di grande tensione con Giancarlo. La situazione tornerà mai a posto?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Adele non riesce a liberarsi di Mauro

In attesa che Susanna si svegli, Adele è sempre più tesa. Per lei sono momenti molto concitati e come se non bastasse, si rende sempre più conto che liberarsi di Mauro non è per nulla semplice. Il Buonocore è infatti sempre al suo fianco. Adele comincia a stancarsi e anche ad avere paura della sua presenza. Come allontanarlo da lei senza sortire spiacevoli effetti? L'ex signora Picardi riuscirà a uscire dal giogo del suo compagno, per cui Susanna non nutriva alcuna stima?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.