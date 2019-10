Un Posto al Sole Anticipazioni 22 ottobre 2019: Giovanna scopre che Aldo tradisce Delia

Anticipazioni TV

Giovanna scopre dei tradimenti di Aldo mentre Vittorio patisce l'affollata convivenza in casa Giordano.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al sole di martedì 22 ottobre 2019, Giovanna scopre che Aldo tradisce Delia, Nicotera è sempre più convinto che Diego sia il responsabile dell'incidente di Aldo. Angela cerca di far ragionare Giulia mentre Vittorio è sempre più infastidito dal chiasso in casa. Vedimao insieme le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Giovanna scopre che Aldo tradisce Delia in questa puntata di Un Posto al Sole del 22 ottobre 2019

Aldo è ancora in ospedale e la situazione tra le sue due donne sta degenerando. Delia ha umilato Beatrice e ora Giovanna scopre che Aldo, da tempo, tradisce la moglie. Il caso si infittisce e la disperata signora Caracciolo trova conforto solo in Eugenio, deciso a scoprire se Diego sia realmente implicato nell'incidente. Nicotera indaga sul Giordano ed è sicuro di arrivare alla verità molto presto. Per il giovane figlio di Raffaele si prevedono dei momenti molto complicati.

Vittorio patisce l'affollata convivenza a casa Giordano ne Un Posto al Sole

La fine della storia con Alex ha messo a dura prova Vittorio e ora l'abbandono di Anita, lo ha messo definitivamente con le spalle al muro. Dopo aver chiesto consigli a Rossella, il Del Bue sembra avere un piano in mente ma a casa le cose non vanno bene. Vittorio patisce sempre di più l'affollata convivenza a casa Giordano e questo sta diventando un problema. Angela cerca di scuotere Giulia e di convincerla a non accettare la proposta di Denis, di avere un rapporto aperto.

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45