Un Posto al Sole Anticipazioni 22 maggio 2020, replica: Filippo aggredisce Roberto. Ecco perché

Un Posto al Sole Anticipazioni puntata del 22 maggio 2020, ecco cosa succede nelle Trame dell'episodio di domani: Filippo affronta Roberto e lo costringe a fare chiarezza sui suoi sentimenti.

Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata di domani – venerdì 22 maggio 2020 – Roberto ha licenziato Teresa e la sua famiglia si stringe intorno alla domestica. Filippo prende le difese della donna e affronta suo padre, spingendolo a fare chiarezza sui suoi sentimenti. Intanto Andrea e Arianna portano avanti il piano per togliere Guido nei guai ma il faccia a faccia con Virgilio riserverà loro qualche sorpresa “interessante”. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Greta difende Teresa

Preso dalla rabbia, Roberto ha licenziato Teresa. Greta è sconvolta e delusa dall'atteggiamento del marito e cerca di fargli capire che la donna non c'entra nulla nei loro problemi. Teresa è sempre stata una donna onesta e affezionata alla loro coppia e il suo intervento per riconciliarli, è stato a fin di bene. Il Ferri sembra però non ascoltarla ed è convinto della decisione che ha preso. La Fournier, ormai rimasta sola nella grande casa di Palazzo Palladini, cerca conforto in Filippo. Il ragazzo decide di affrontare il padre, per convincerlo a cambiare idea.

Filippo furioso con Roberto in Un Posto al Sole del 22 maggio 2020

Greta prega Filippo di non intromettersi nella faccenda Teresa e di lasciare che sia lei a convincere Roberto a cambiare idea. Il ragazzo però è furioso con il padre e non ascolta i consigli della Fournier. Il Sartori decide così di affrontare Roberto. Il suo appassionato discorso induce Ferri a fare chiarezza sui suoi sentimenti e a prendere la decisione se continuare o meno sulla strada da lui intrapresa. La sua scelta lascerà senza parole Greta.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Arianna affronta Virgilio

Guido è molto in ansia. Virgilio sta diventando sempre più pericoloso e ha chiesto un risarcimento spaventoso al Del Bue. Arianna e Andrea si offrono di dargli una mano e organizzano un piano per far cadere in trappola il loro nemico. La Landi decide di affrontare Virgilio, che reagisce cercando di metterle le mani addosso. Arianna riesce a difendersi picchiandolo e torna a casa vittoriosa: ha trovato le prove della colpevolezza dell'uomo, da sempre capace di assoggettare e influenzare il prossimo e Guido è una delle sue vittime.

