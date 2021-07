Un Posto al Sole Anticipazioni 22 luglio 2021: Filippo lascia Serena. La decisione è definitiva!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 22 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Filippo decide di tornare a vivere con Roberto.

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 22 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3 vedremo che mentre Marina e Roberto devono trovare una soluzione per firmare l'accordo con Burnett, Filippo prenderà una decisione molto forte: lasciare Serena e tornare a vivere con il padre. La sua decisione è definitiva almeno sino a quando non sarà riuscito a recuperare la sua memoria. Intanto Fabrizio riceve una brutta notizia e questa potrebbe avere una pesante ripercussione sul suo rapporto con Ferri. Silvia trova per caso Giancarlo e il loro incontro suscita grande turbamento nella Graziani.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Fabrizio sconvolto da una brutta notizia

Il triangolo amoroso e lavorativo tra Roberto, Marina e Fabrizio sta per raggiungere un altro drammatico livello. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Rosato, dopo aver scoperto la sua fidanzata tra le braccia del suo ex marito – intenta a consolarlo – riceverà una brutta notizia. Sarà un duro colpo tale che potrebbe avere delle grosse ripercussioni sul suo rapporto – già abbastanza complicato – con il Ferri. E questo arriverà in un momento di grande tensione per la Giordano e il suo socio, impegnatissimi nel trovare un accordo con Burnett per la vendita del mega yacht.

Filippo lascia Serena in Un Posto al Sole Anticipazioni 22 luglio 2021

La convivenza forzata con Serena e Irene è un vero dramma per Filippo. Il Sartori non ricorda nulla delle sue due donne e comincia a soffrire tantissimo di non riuscire a provare lo stesso affetto che loro gli rivolgono. L'aver scoperto di essere padre e di non rammentare nulla sulla vita di sua figlia, gli ha dato il colpo di grazia. È una situazione troppo dura e stressante. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, ormai al limite della sopportazione, Filippo deciderà di lasciare la Cirillo e la loro bambina e di andare a vivere da suo padre. Tornare a casa di Roberto gli permetterà di fare ordine nei suoi pensieri? Riuscirà a far riemergere qualcosa dalla sua memoria?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia sconvolta nel rivedere Giancarlo

Silvia ha deciso di dare un taglio alla sua frequentazione con Giancarlo ma questa decisione sembra pesarle tantissimo. E la Graziani ne avrà la prova quando, per caso, si ritroverà davanti al ragazzo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che l'incontro tra i due lascerà Silvia profondamente turbata. Che capisca di doversi riavvicinare al suo affezionato cliente, mettendo un punto al suo matrimonio? Intanto Michele continua a combattere con la sua carriera. Ma per fortuna sono in arrivo buone notizie sulla pubblicazione del suo libro.

Scopri le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 19 al 23 luglio 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.