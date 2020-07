Un Posto al Sole Anticipazioni 22 luglio 2020: E' guerra tra Mariella e Dolly

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Ecco le Trame dell'Episodio del 22 luglio 2020.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 22 luglio 2020. Nelle trame dell'episodio, in onda alle 20.45 su Rai3, scoppiano le tensioni tra Mariella e Dolly ma le due donne potrebbero trovare un soluzione ai loro problemi con un accordo. Viola deve riprendere il suo lavoro e incontra una sua vecchia conoscenza. Roberto vuole far saltare l'accordo con i Cantieri mentre Filippo non la pensa allo stesso modo. Alberto è sempre più nei guai a causa dei Tregara.

Tra Mariella e Dolly è guerra in questa puntata di Un Posto al Sole del 22 luglio 2020

Il ritorno inaspettato di Dolly ha messo a soqquadro casa Del Bue. Non per nulla Guido si è subito tirato indietro dal mettersi in contatto con la sua ex cognata. L'ingrato compito è toccato a Silvia e a Mariella. Tra l'Altieri e la Salvetti scoppiano però immediatamente le tensioni. Come era prevedibile le due donne non hanno feeling ma forse c'è una soluzione che metterà tutti d'accordo! Intanto Viola, in procinto di riprendere il suo vecchio lavoro, incontra una vecchia conoscenza.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto contro Filippo

Dopo i continui litigi con Fabrizio, Roberto ha preso una decisione: far saltare l'accordo con i Cantieri. Sarebbe un colpo gobbo contro Marina, stretta tra due fuochi, che invece conta molto sull'appoggio di Ferri. Filippo non sembra però pensarla allo stesso modo del padre e non condivide la sua scelta di non accettare l'accordo con la Giordano. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Sartori sarà costretto a chiedere il sostegno di Serena.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Tregara si nasconde e per Alberto si mette male

L'attacco al clan non è riuscito a piegare Tregara, che si è dato alla fuga. Alberto è sempre più in pericolo ma scopriamo che presto Nicotera scoprirà i problemi del Palladini. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che Eugenio cercherà di carpire qualche informazione sul boss proprio tramite Alberto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 20 al 24 luglio 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.