Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 22 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Roberto non vuole più saperne di Lara e intende impedire a Marina di lasciare Napoli.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 22 giugno 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Raffaele e Ornella sono molto preoccupati per Patrizio e per la sua vita sentimentale. Il ragazzo sembra però aver finalmente trovato un equilibrio con Clara e i due sono pronti a fare sul serio. Peccato che Alberto continui a far capolino nella vita della Curcio e non la lasci in pace. Roberto ha deciso di scaricare Lara e ora il suo unico obiettivo è quello di convincere Mrina a non lasciare Napoli. La Giordano ha però delle idee molto diverse in mente. Intanto il ritorno di Vittorio sta mettendo a dura prova il rapporto tra Speranza e Samuel.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele e Ornella in ansia per Patrizio

La situazione sentimentale di Patrizio comincia a preoccupare seriamente Raffaele e Ornella. I Giordano temono che il loro adorato figlio stia perdendo completamente la bussola e che dopo la partenza di Rossella, le cose siano andate peggiorando. I due cercheranno di aiutarlo il più possibile ma il ragazzo sembra aver finalmente trovato la sua strada. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che il rapporto tra lui e Clara sta migliorando di giorno in giorno. La Curcio ha annientato Alberto, facendogli capire che non ha più intenzione di dargli altre possibilità. La mamma di Federico ha invece deciso di rendere più seria la sua relazione con Patrizio, certa che non sarà facile trovare la serenità necessaria, visto che il Palladini sembra non volersi rassegnare a uscire dalla sua vita.

Roberto scarica Lara e torna alla carica con Marina in Un Posto al Sole Anticipazioni 22 giugno 2021

Lara ha rischiato davvero grosso. La follia di Pietro l'ha messa davvero in una situazione molto difficile ma nonostante quello che è successo, non è riuscita a convincere Ferri a stare dalla sua parte. Roberto ha altri obiettivi in mente e ha deciso di scaricarla definitivamente. Il manager ha insinuato in Marina un terribile dubbio. Le ha infatti detto che lei non troverà mai la felicità lontano da Napoli e spera che le sue parole abbiano colpito nel segno. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che tenterà il tutto e per tutto per convincere la sua ex moglie a non andarsene e a non tornare da Fabrizio. Ma la signora di Upas sembra avere delle idee molto diverse in mente. Come andranno a finire le cose?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Speranza di nuovo in crisi a causa di Vittorio

Speranza aveva gettato la spugna con Vittorio, ormai sicura che il Del Bue non fosse per nulla interessato a lei. Per questo aveva deciso di dare un'opportunità a Samuel che, da quando l'ha conosciuta, non ha mai smesso di corteggiarla. Tra i due ragazzi le cose sembravano andare proprio bene e si era creata una grande sintonia. Ma il ritorno di Vicky Beef in città rimescola le carte. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la giovane Altieri comincerà a mettere in dubbio le sue scelte e a soffrirne sarà il povero Piccirillo, che dovrà, forse, rifare tutto da capo!

