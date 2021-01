Un Posto al Sole Anticipazioni 22 gennaio 2021: Michele con le spalle al muro per colpa di Chiara...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata del 22 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Michele non sopporta più l'ingerenza di Chiara.

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 22 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Michele sta per gettare la spugna. Il Saviani ha capito che la collaborazione con Chiara non sarà per nulla facile e che la ragazza gli metterà il bastone tra le ruote più e più volte. Silvia continua a sostenere il marito ma sta per fare un incontro che la lascerà senza parole. Intanto Filippo prova un'estrema tenerezza nei confronti di Leonardo, ormai rimasto solo. Roberto, con Marina fuori gioco, sembra dare più spazio a Lara mentre Vittorio, dopo che Alex l'ha lasciato, è deciso a non mollare la presa e vuole riconquistare la ragazza. Niko invece combatte la sua “guerra” personale con Renato.

Michele con le spalle al muro in questa puntata di Un Posto al Sole del 22 dicembre 2021

Dopo anni di grandi successi radiofonici, Michele deve fare i conti con un nuovo e spiacevole arrivo a Radio Golfo 99. Chiara, la figlia del direttore, è tornata a Napoli ed è decisa a prendere le redini dell'azienda paterna con i suoi progetti. Le nuove idee della ragazza non piacciono però al Saviani. Michele si accorge giorno dopo giorno che collaborare con la nuova arrivata non sarà certo facile. Chiara mette becco su tutto e per un professionista come lui è davvero fastidioso. Silvia sostiene il compagno e tenta di rassicurarlo. Ma anche per lei stanno tornando i momenti duri. Un incontro con qualcuno di inaspettato, rischia di mandarla fuori fase.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo prova pena per Leonardo

Il rapimento di Filippo e Leonardo si è concluso e se il Sartori è uscito indenne dalla situazione, non si può dire la stessa cosa dell'Arena. Il ragazzo è stato colpito e ora le sue condizioni sono precarie. Serena e suo marito stanno cercando di mettersi in contatto con i genitori di Leonardo, preoccupati per la salute del giovane. Filippo soprattutto. Dopo quanto è successo, prova grande tenerezza e una sincera gratitudine per l'Arena, ora costretto su un letto di ospedale e solo ad affrontare quello che gli sta accadendo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Vittorio alla riscossa! Riconquisterà Alex

Alex ha detto addio a Napoli e a Vittorio. La ragazza, prima di partire, ha deciso di rompere con il Del Bue, sicura che la loro coppia non possa superare la distanza. Per Vittorio è stato un duro colpo. Il giovane non si aspettava una simile decisione ma non vuole arrendersi. Ha infatti intenzione di far cambiare idea alla sua ormai ex fidanzata ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che non sarà molto facile. Niko intanto ha intenzione di liberarsi il prima possibile del suo nuovo assistente. Renato non smette di stare addosso al figlio e la cosa comincia a stancare il giovane Poggi. Roberto invece, con Marina via da Napoli, sembra dare maggiore spago a Lara. Ma la cosa continuerà?

Scopriamo le Anticipaizoni delle Trame di Un Posto al Sole dal 18 al 22 gennaio 2021.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.