Un Posto al Sole Anticipazioni 22 febbraio 2019: Prisco pronto a vendicarsi di Franco

Nella puntata di Un Posto al Sole di venerdì 22 febbraio 2019, Prisco è pronto a vendicarsi di Franco, che intanto non può mantenere la promessa fatta a sua figlia. Guido intanto è stressato dai problemi quotidiani e triste per aver perso Mariella. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Franco è ogni giorno più teso a causa di Prisco. Da quando il suo nemico ha ottenuto gli arresti domiciliari, il Boschi non ha avuto un momento di pace e purtroppo le sue paure potrebbero molto presto concretizzarsi.

Prisco pronto a vendicarsi in questa puntata di Un Posto al Sole del 22 febbraio 2019

Prisco ha ottenuto gli arresti domiciliari e ora che è uscito di prigione può finalmente organizzare un piano per vendicarsi di Franco. Gaetano cercherà di colpirlo quando meno se lo aspetta ma il Boschi è ben consapevole di doversi guardare costantemente le spalle. Franco è molto spaventato dal ritorno del suo nemico e sebbene sia distratto dalla palestra e dalla sua famiglia, il pensiero ricade ogni volta su quanto accaduto in passato. Il coach si dovrà inoltre scusare con sua figlia Bianca visto che non riuscirà a mantenere la promessa di passare una serata in famiglia.

Guido si sfoga con Vittorio

Elena ha scoperto che Valerio l'ha tradita e ha preso una decisione dura ma necessaria. Valerio, sconvolto da questa notizia, viene allontanato da Marina che tenta di proteggere sua figlia. Guido invece è ormai convinto di non poter più riconquistare Mariella e stressato da questo pensiero e dai problemi quotidiani, si sfoga con Vittorio. Il giovane deve così cercare di tirare su il morale del padre.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 18 al 22 febbraio 2019