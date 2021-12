Un Posto al Sole Anticipazioni 22 dicembre 2021: Rossella e Riccardo sono in pericolo? Qualcuno li osserva!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 22 dicembre 2021. Ecco cosa succederà nella Soap, con le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: a Palazzo Palladini è arrivato anche Otello. Guido e Renato cercheranno di occuparsi di lui affinché Silvia possa stare tranquilla. Intanto a Bolzano le cose saranno destinate a prendere una strana piega. La vacanza di Rossella e Riccardo attirerà le attenzioni di qualcuno non tanto felice di vederli insieme. Viola e Diego sono molto preoccupati per Raffaele e decideranno di parlargli per capire cosa sta succedendo mentre Roberto sfogherà la sua frustrazione contro il povero Nunzio, appena assunto nella sua azienda.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido e Renato al salvataggio di Silvia

Silvia sembrava destinata a passare il Natale da sola ma l'arrivo di Otello potrebbe cambiare le carte in tavola. Il Testa ha fatto capolino a Palazzo Palladini ma non sarà tutto oro quello che luccica. Otello infatti, con la sua presenza, metterà la Graziani in una posizione difficile. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Guido e Renato cercheranno di aiutare la loro amica, prendendosi cura di lui. Solo così infatti potranno lasciare la direttrice del Vulcano libera di rimettere in ordine la sua vita, decisamente cambiata.

Rossella e Riccardo sono in pericolo? Qualcuno li osserva in Un Posto al Sole Anticipazioni 22 dicembre 2021

Rossella e Riccardo sono a Bolzano per passare le vacanze di Natale insieme. I due ragazzi sono molto felici, soprattutto Ross. La bella Graziani ha infatti avuto l'occasione di distrarsi dai suoi problemi famigliari. Lontano dagli occhi e lontano dal cuore, così recita un conosciuto proverbio! Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che il loro viaggio potrebbe riservare delle spiacevoli sorprese. Qualcuno infatti comincerà a osservarli nell'ombra e non sarà per nulla contento di vederli insieme. Ma di chi si tratterà? Rossella e Riccardo sono in pericolo? Lo scopriremo molto presto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto umilia Nunzio

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Natale a Palazzo Palladini potrebbe diventare burrascoso. Viola è tornata ma al suo rientro a casa ha subito notato che qualcosa non va tra i suoi cari. Raffaele è sempre più nervoso e Patrizio proprio non sopporta di essere stato lasciato. Lei e Diego decideranno di parlare almeno con il loro adorato papà con l'intento di scoprire da lui come stanno andando davvero le cose. Ma riusciranno a riportare la pace prima della Santa Notte? Intanto Roberto, frustrato e sempre più nervoso, si sfogherà con Nunzio. Il Cammarota dovrà quindi subire una delle prime sfuriate del Ferri, che lo ha appena assunto in azienda.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.