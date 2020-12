Un Posto al Sole Anticipazioni 22 dicembre 2020: Niko sconvolto dalla decisione di Ugo...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 22 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Niko si deve rimboccare la maniche. Il ragazzo faticherà non poco per risolvere per il meglio i problemi sorti dopo la decisione di Ugo. Alla fine però potrebbe ricevere una gradita sorpresa. Roberto si rivela ancora una volta un abile manipolatore. Ora Fabrizio e Marina sono davvero in ginocchio!

Niko sconvolto dalla decisione di Ugo in questa puntata di Un Posto al Sole del 22 dicembre 2020

Per Niko e Susanna forse c'è speranza o forse no. È un quesito che il Poggi si sta ponendo in queste puntate di Un Posto al Sole. Il ragazzo oltre a pensare alla possibilità o meno di riallacciare i rapporti con la sua ex fidanzata, si trova ad affrontare un nuovo dramma. A causarlo è Ugo. L'avvocato ha deciso di trasferirsi a Milano con Cristina e di lasciare quindi lo Studio Navarra. Niko si troverà quindi a tentare di non perdere lo studio e faticherà non poco per far sì che tutto si risolva. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che, alla fine, per lui ci sarà una sorpresa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto alla riconquista dei Cantieri

Roberto ha proposto a Marina di acquistare lui le quote dei Cantieri appartenenti a Fabrizio. Il Ferri ha messo con le spalle al muro la Giordano. La manager si trova infatti costretta a cedere alla richiesta del suo ex marito, per non far finire l'azienda nelle mani di alcuni committenti stranieri. Roberto gongola e ha ormai capito che la sua astuzia ha centrato l'obiettivo. Passano gli anni ma lui rimane sempre e comunque un abile manipolare, capace di ottenere quello che vuole.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto e Marina separati da Roberto?

La bancarotta dei Cantieri ha creato una grossa frattura tra Marina e Fabrizio. Il Rosato ha accusato il colpo di essere stato il responsabile dell'affare Menkov e ora sembra deciso a vendere le sue quote. Ma questa decisione ha mandato in bestia la Giordano, che si è sentita sola e abbandonata a se stessa. È così finita nella tana del lupo. Marina ha chiesto infatti aiuto a Roberto per uscire dalla crisi, senza sapere che a causarla è stato proprio lui, con la complicità di Lara.

