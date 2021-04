Un Posto al Sole Anticipazioni 22 aprile 2021: I Cantieri sotto sequestro? Roberto corre ai ripari...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 22 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, i Cantieri rischiano di essere messi sotto sequestro. Roberto è pronto a tutto pur di salvarli.

I Cantieri sotto sequestro? Roberto corre ai ripari, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole del 22 aprile 2021

Un terribile incidente ha messo nei guai Roberto e Franco. Ernesto ha pagato molto caro la sua insubordinazione e il suo rifiuto di seguire i piani di Pietro e Biagio. Franco non ha intenzione di mollare la presa; ha promesso di stanare il sabotatore dei Cantieri e lo farà. Il Boschi comincia a indagare su cosa possa esserci realmente dietro alla faccenda. La vicenda di Gargiulo puzza di bruciato. Roberto è in profonda crisi. Ma come in questo momento si è trovato così tanto in difficoltà. I Flegrei rischiano di essere messi sotto sequestro e tutte le sue fatiche per salvarli dalla chiusura, potrebbero essere vani. Il Ferri riuscirà a uscire da questo pantano in cui si ritrova da diverso tempo? Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le cose saranno di difficile risoluzione.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko in difficoltà

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che non sarà solo Roberto a essere in difficoltà. Nella puntata della soap del 22 aprile 2021, anche Niko dovrà affrontare un ostacolo. Il Poggi è a lavoro su un caso molto delicato, che metterà a dura prova tutta la sua professionalità e la sua preparazione. Niente paura però. Il Poggi potrà contare su un angelo custode, arrivato giusto in tempo per aiutarlo. Non sappiamo ancora di chi si tratti ma ci piace pensare che possa essere Susanna, tornata a collaborare con il suo ex fidanzato, come una squadra di super eroi. Chissà se sarà davvero così o se si tratterà di qualcun altro.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Vittorio canta vittoria, Speranza se ne va!

Quanto scompiglio a casa Del Bue! L'arrivo di Speranza ha risvegliato i bollenti spiriti di Vittorio, attratto dalla sua “cuginetta” acquisita. Ma il giovane Vicky Beef stavolta è riuscito a non cedere e ha resistito al fascino della sua sedicente ospite. Ora però può tirare un sospiro di sollievo. L'Altieri è partita e ha lasciato Napoli. Diversamente da Vittorio, Samuel è molto triste. L'aiuto chef era rimasto incantato dalla bellezza della nipote di Mariella e avrebbe voluto approfondire la sua conoscenza. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il ragazzo non rimarrà a lungo con la bocca asciutta! Intanto Renato e Jimmy continuano la loro vacanza a Berlino.

