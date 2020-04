Un Posto al Sole Anticipazioni 22 aprile 2020, puntata in replica: Una difficile decisione per Niko

Anticipazioni TV

Niko vuole realizzare i suoi sogni ma il suo progetto non avrà sicuramente il sostegno di suo padre.

Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata in replica di domani – mercoledì 22 aprile 2020 – Serena è convinta che Filippo sia fidanzato con Viola e decide di dare una svolta alla sua vita sentimentale mentre Niko dovrà dare una spiacevole notizia a suo padre Renato. Intanto Greta se la prende con Marina per i continui attacchi di Roberto. Ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Serena volta pagina in questa puntata di Un Posto al Sole del 22 aprile 2020

Serena è ormai convinta che nel cuore di Filippo non ci sia spazio per lei. La ragazza è infatti convinta che il Sartori sia fidanzato con Viola e senza ormai più speranze, decide di dare una svolta alla sua vita sentimentale. Peccato però che si tratti di un errore. Intanto Roberto continua a tormentare Greta ed è arrivato ad attaccarla pure sul lavoro.

Un Posto al Sole anticipazioni: la difficile decisione di Niko

Greta ha affrontato Roberto faccia a faccia, stanca delle continue provocazioni del Ferri, che manco le nasconde i suoi tradimenti. La Fournier però stavolta se la prende con Marina. Niko intanto ha superato l'esame di diritto privato facendo felice Renato. Il ragazzo però ha in mente qualcosa, un progetto che suo padre di sicuro non gradirebbe. Di cosa si tratta?

