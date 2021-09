Un Posto al Sole Anticipazioni 21 settembre 2021: Franco e Niko al salvataggio di Renato!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 21 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Franco e Niko affilano i coltelli. Decisi a scagionare il prima possibile Renato, i due cominceranno a seguire delle piste parallele a quelle seguite dalla Polizia. Il loro intento è quello ovviamente di trovare il vero colpevole dell'aggressione di Susanna. Intanto Giulia è molto colpita dalla sofferenza di Adele e cerca di offrirle più che può il suo aiuto. Manlio però sembra essere tornato più pericoloso di prima. Intanto Mariella e Guido non sanno cosa decidere. I hanno finito per litigare sulla possibilità o meno di avere Alberto come loro avvocato. Cosa decideranno alla fine? Il Palladini li assisterà nella causa per il risarcimento? Silvia è invece sempre più in crisi. La storia con Giancarlo si sta facendo seria e Michele non riesce proprio ad accorgersi.

Franco e Niko al salvataggio di Renato in Un Posto al Sole Anticipazioni 21 settembre 2021

Renato è sotto accusa. La Polizia lo ha iscritto nel taccuino dei sospettati e anzi è al primo posto. Niko e Franco però proprio non ci stanno. Il Poggi è innocente e tutti devono saperlo. Niko ha già tentato di aiutare suo padre ma ha trovato davanti a sé un muro altissimo, difficile da superare. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Franco gli darà una grossa mano. SuperBoschi desidera prendere la situazione in mano e aiutare il suocero a sbarazzarsi delle tremende accuse che pesano su di lui. I due cognati decideranno quindi di seguire una pista parallela a quella seguita dagli inquirenti e di trovare, da soli, la soluzione ai loro problemi. Ma ce la faranno? Scopriranno qualcosa di utile alla causa?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Giulia in ansia per Adele

Le accuse contro Renato hanno messo in allarme tutta la famiglia Poggi. Giulia si è però caricata di un altro grosso fardello. La donna ha infatti scoperto che Adele è in pericolo. La Picardi è tormentata dal suo ex marito. Manlio ha cominciato a scalpitare e nonostante tutto continua ad avere un certo appeal sulla sua ex moglie. Il colonnello ha puntato il dito contro Renato, insinuando addirittura in Adele dubbi sulla sua innocenza. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Giulia, commossa dalla situazione e molto preoccupata per la sua amica, le prometterà di starle vicino e di darle una mano a liberarsi – stavolta per sempre – dell'incubo del terribile Manlio Picardi.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella e Guido in lite a causa di Alberto

A casa Del Bue continuano invece le liti. Guido e Mariella sono impegnati in una causa per risarcimento. I due hanno ricevuto un'offerta molto particolare ma soprattutto da un persona inaspettata: Alberto si è proposto come loro avvocato. I coniugi sono di pareri discordanti. L'uno vorrebbe accettare l'aiuto impensato ma l'altro proprio non vuole avere a che fare con il Palladini. Come evolverà questa situazione? Chi cederà? Ma soprattutto perché Alberto si è fatto avanti? Che tipo di interesse ha? Sicuramente qualcosa bolle in pentola! Intanto Michele spinge Silvia tra le braccia di Giancarlo, senza neanche accorgersi. Il Savani è troppo preso dal suo libro per rendersi conto che qualcosa non va in sua moglie. Dal canto suo, Silvia è sempre più attratta da Giancarlo e la loro storia sta diventando seria.

