Un Posto al Sole Anticipazioni 21 ottobre 2021: Silvia è stata scoperta! Ora sono guai...

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 21 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Silvia ha deciso di non partire con Michele, almeno per ora. Sfruttando l'assenza del Saviani ma anche quella di sua figlia, la Graziani accetta di passare la notte a casa di Giancarlo. La serata avrà però un risvolto inaspettato e Silvia si troverà ad affrontare un imprevisto che rischierà di metterla con le spalle al muro. Intanto Niko si sente finalmente libero di rivelare e di dichiarare tutti i suoi sentimenti. Che cosa avrà da dire il Poggi? Rossella invece potrebbe trovarsi in uno strano triangolo amoroso. Mattia potrebbe infatti interessarsi a lei.

Silvia nei guai. È stata scoperta! In Un Posto al Sole Anticipazioni 21 ottobre 2021

Silvia è in crisi. Forse per la prima volta da quando ha iniziato la sua relazione extraconiugale, ha pensato di dover chiudere la sua storia con Giancarlo. Ma l'attrazione per il ragazzo sembra essere più forte di qualunque cosa. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che la direttrice de Il Vulcano deciderà di accettare di passare la notte a casa del Todisco, approfittando dell'assenza del marito e di Rossella. Ma le cose finiranno per sfuggirle di mano. Ebbene sì, Silvia abbasserà fin troppo la guardia e finirà per essere scoperta. Ma stavolta a scoprire il suo segreto non sarà solo Michele. Gli spoiler ci fanno il nome di Rossella. La giovane specializzanda volterà le spalle alla madre dopo aver scoperto il suo tradimento?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella scopre il tradimento di Silvia?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci fanno sospettare che a scoprire Silvia e Giancarlo sarà Rossella. La ragazza, che fino a ora non ha compreso il malumore di sua madre, si potrebbe trovare ad assistere a delle scene che mai avrebbe immaginato di vedere. Non sappiamo come andrà a finire questa storia e come ma soprattutto se Rossella alla fine deciderà di affrontare sua madre in difesa di Michele. Oppure la ragazza riuscirà a capire le ragioni che hanno spinto Silvia a voltare la faccia allo speaker? Lo scopriremo molto presto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko rivela finalmente i suoi sentimenti

Tutti sono ancora con il fiato sospeso. Susanna non si è ancora svegliata e c'è ancora un grosso punto di domanda su cosa succederà alla Picardi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che per Niko, questi momenti concitati, saranno utili per far chiarezza nel suo cuore. Il Poggi avrà infatti modo di rivelare, dichiarandoli apertamente, i suoi sentimenti. Ma cosa avrà da dire? È per caso ancora innamorato di Susanna? Intanto Rossella si troverà in uno strano "triangolo amoroso". Mattia sembrerà infatti interessarsi a lei.

