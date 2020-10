Un Posto Al Sole Anticipazioni 21 ottobre 2020: Clara sull'orlo del baratro. Chi l'aiuterà?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 21 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, tra Serena, Filippo e Leonardo la situazione sta diventando esplosiva. La Cirillo sembra volere sempre più il conforto con il suo ex marito e questo scatena l'odio e il disprezzo dell'Arena, nei confronti della donna. Clara è molto fragile e finisce per chiedere aiuto a un suo caro amico, a lei molto affezionato. Rossella invece deve affrontare un nuovo esame universitario.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Leonardo carico di odio contro Serena

Filippo e Serena si amano ancora. Ormai è chiaro che i sentimenti tra i due non si sono mai sopiti del tutto e la Cirillo, che rischia di perdere il bambino, sembra volere il conforto dell'ex marito. Leonardo non sopporta più questa situazione e il triangolo amoroso sta diventando sempre più esplosivo. L'Arena, che sino a questo momento ha tentato di riconquistare Serena, ora è carico di odio e di disprezzo nei confronti della donna.

Clara sull'orlo del baratro in questa puntata di Un Posto al Sole del 21 ottobre 2020

Alberto, pressato dai suoi problemi economici, non riesce a trattenere la sua rabbia e finisce per prendersela, per ogni cosa con Clara. La ragazza, incinta, è molto fragile e rischia di nuovo di finire nel baratro – come già è successo in passato. Completamente sola e abbandonata a se stessa, la giovane finisce per chiedere l'aiuto di un suo caro amico, a lei molto affezionato. Che si tratti di Patrizio, sempre più innamorato di lei?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Un nuovo esame per Rossella

Nonostante le difficoltà, Rossella non ha intenzione di mollare la presa sulla facoltà di medicina. Silvia e Michele sono molto preoccupati per lei e cercano di aiutarla come possono. La ragazza, trascinata dalla sua amica e collega di studi, deve affrontare un nuovo esame universitario. Chissà come andrà a finire e se, con un buon risultato, Rossella tornerà ad avere fiducia in se stessa e nelle sue scelte.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.