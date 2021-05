Un Posto al Sole Anticipazioni 21 maggio 2021: Vittorio tra le grinfie di Speranza!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 21 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Vittorio non riesce più a trattenersi e cade tra le braccia di Speranza!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 21 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Ferri è sempre convinto che di Pietro Abbate non ci si possa fidare del tutto. Nonostante abbia appena siglato con lui un accordo, il Ferri teme che possa pugnalarlo alle spalle. Vittorio è invece ormai in balia di Speranza. Il Del Bue non può più negare di essere attratto dalla ragazza e non sa come fare per togliersi da questo guaio. Niko invece, dopo aver riflettuto sulle parole di Renato, prende una decisione che potrebbe cambiare totalmente il suo futuro.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto non si fida più di Pietro

Roberto indaga su Pietro. Il Ferri è sicuro che il suo socio-rivale nasconda qualcosa. E l'intuito del manager non sbaglia. L'Abbate ha davvero molto da nascondere e intende mantenere i suoi segreti il tanto che basta per annientare il suo nemico. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Roberto riuscirà a stipulare con lui un altro accordo ma stavolta l'atteggiamento del capo dei Flegrei sarà leggermente diverso dalle prime volte. Non si fiderà infatti del tutto della parola appena data da Pietro e sarà assolutamente convinto che il giovane nuovo arrivato abbia in mente qualche stratagemma per fargli del male. Ma scoprirà finalmente tutta la verità?

Vittorio cede a Speranza, in Un Posto al Sole Anticipazioni del 21 maggio 2021

Vittorio le ha tentate tutte per evitare di finire tra le braccia di Speranza ma stavolta il suo piano fallisce miseramente. Il ragazzo si trova in balia della bella Altieri jr. senza riuscire a uscirne. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il ragazzo cercherà di arginare la situazione prima di compiere l'irreparabile ma sembra che non riuscirà proprio per nulla a sfuggire al suo destino. Intanto anche Samuel prova di tutto per conquistare la bella nipote di Mariella. Chi la spunterà tra i due giovanotti?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko dà un colpo di spugna al passato

Renato è preoccupato per Niko. Il Poggi teme che il figlio si stia rovinando il futuro con le sue stesse mani. Il fallimento del matrimonio con Susanna ha disilluso il giovane avvocato sull'amore e ora non riesce a lasciarsi andare e ad aprire il suo cuore. Una situazione che non può lasciare indifferente suo padre, seriamente in apprensione per il suo "bambino". Ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Niko ha in serbo una sorpresa per tutti. Seriamente colpito dalle parole del suo amato genitore, prenderà una decisione che potrebbe cambiare radicalmente tutta la sua vita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 17 al 21 maggio 2021.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.